Nordsachsen

Ich würde Sie ja wählen, wenn ich nicht Nicht-Wähler wäre.“ Wenn Chris Daiser so wie nun bei einer Wahlkampftour solche Sätze hört, dann kommt er auch schon mal in Fahrt. „Was soll sich denn ändern, wenn alle so denken?“, fragt er. Doch es klingt nicht resigniert, sondern kämpferisch. Denn Chris Daiser, der Kandidat der Freien Wähler, möchte viel ändern. Es geht ihm um den ländlichen Raum, den man mit Lohnsteuerersparnissen für Menschen, die dort leben, attraktiver machen könnte. Es geht ihm um Hartz IV, um die Idee, Empfänger durch soziale Tätigkeiten in die Gesellschaft zu integrieren. Es geht ihm um einen günstigen öffentlichen Nahverkehr. Es geht ihm um mehr Ehrlichkeit in der Politik ...

Lauschtour und Müll sammeln

Doch etwas verändert, das hat der 28-Jährige bereits in seiner Heimatstadt Eilenburg. Er hat die Lauschtour, einen digitalen Stadtrundgang per App und Handy, initiiert. In der Muldeaue organisiert er Aufräumaktionen, um den Müll, den andere weggeworfen haben, zu beseitigen. Beim bisher letzten Mal, noch vor Corona, waren über 50 Teilnehmer dabei. Und für die Freien Wähler, zu denen er vor gar nicht allzu langer Zeit durch solche Aktionen fand, sitzt er heute als sachkundiger Einwohner im Stadtausschuss.

In Eilenburg ist er geboren und aufgewachsen. In einer ganz normalen Familie, wie er betont. Ohne goldenen Löffel im Mund. Schon als 15-Jähriger hat er jeden Dienstag in der Eilenburger Papierfabrik Papier aufgelesen, für ein paar Euro in der Stunde. Auch im Geflügelbetrieb Gräfendorfer in Mockrehna hat er gejobbt. Und als Servicekraft in der Gastronomie Brötchen belegt.

Nach Nürnberg der Liebe wegen

Er begann ein Studium an der Berufsakademie Plauen. Das Wahre war es aber nicht, sagt er heute. So ging er dann der Liebe wegen nach Nürnberg, wo er eine Ausbildung zum Speditionskaufmann absolvierte. Doch geblieben ist er nicht, es zog ihn wieder in die nordsächsische Heimat. Und ledig ist er auch noch ...

Inzwischen arbeitet Chris Daiser für eine Leipziger Software-Firma. Doch statt sich nach Feierabend mit Freunden zu treffen, oder, so wie er es gern mal macht, am Wochenende zum Ausflug – zum Beispiel zum Wandern in die Sächsische Schweiz – aufzubrechen, ging es zuletzt direkt zum Wahlkampf. Auch den Urlaub hat er, mal abgesehen von einer Musical-Tour nach Hamburg, dafür reserviert. Dabei sei doch gerade Reisen sein liebstes Hobby, erzählt er. Andere Länder entdecken, andere Menschen kennenlernen. Mit 20 habe er beispielsweise mal „Work & Travel“ gemacht: Neun Monate arbeitete er in Kanada, dann war er drei Monate auf Tour durch Nordamerika, hat beim „Couchsurfing“ bei wildfremden Menschen übernachtet.

Mehr Menschen mit Praxisbezug in den Bundestag

Doch nun heißt es, Flyer verteilen und Bürger überzeugen. Denn so wie andere Kandidaten auf einen großen Parteiapparat zurückgreifen, das kann Chris Daiser nicht. Alle seine 325 Plakate im Kreis hat er selbst mit aufgehängt. Natürlich sei er Realist, fügt er noch hinzu. Aber wenn er allen Bürgern in Nordsachsen seine Ziele erklären könnte, dann würde er eine Mehrheit der Wähler überzeugen, sagt er selbstbewusst. „Es gibt so viele Sachen, die man anpacken und verändern muss. Und es müssen mehr Menschen mit Praxisbezug in den Bundestag.“

Von Kay Stolle