Bundestagswahl: Zahl der Briefwähler in Oschatz deutlich gestiegen

Oschatz

Lisa-Marie Selzer (23) und Marcus Zinke (29) sind am Sonntag zeitig auf den Beinen. Eine dreiviertel Stunde, nachdem ihr Wahllokal in der Robert-Härtwig-Oberschule um 8 Uhr aufgemacht hat, haben sie ihre Stimmzettel ausgefüllt. Wahlhelferin Gisela Pawletta (71) zieht einen weißen Papierbogen vom Schlitz in der Wahlurne – und die Zettel von Lisa-Marie Selzer und Marcus Zinke fallen in den grauen Plastbehälter.

Zwei-Klassengesellschaft nicht gewünscht

„Damit hier was passiert. Die Bedingungen in unserem Land sind nicht mehr hinzunehmen. Die Corona-Politik muss geändert werden, wir wollen doch keine Zwei-Klassengesellschaft“, begründet Lisa-Marie Selzer, warum sie am Sonntag ihre politischen Favoriten angekreuzt hat. Und ihr Freund Marcus Zinke ergänzt: „Ich wünsche mir eine bessere Zukunft für die Kinder, mehr Kita-Plätze.“

Helfen macht Spaß

Inzwischen steht der nächste Wähler an der Urne von Gisela Pawletta. Bereits zum vierten Mal unterstützt die Rentnerin freiwillig das sonntägliche Wahlprozedere. Die Oschatzerin ist eine von 168 Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, die am Sonntag in den 21 Wahllokalen im Stadtgebiet für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Stimmabgabe sorgen. „Ich möchte dabei helfen, dass alles ordentlich abläuft. Und mir nacht das auch Spaß. Als geborene Oschatzerin kenne und sehe ich hier viele Leute, die ich sonst nicht treffe“, sagt die 71-Jährige.

Stimmauszählung im Wahllokal Lonnewitz. Quelle: Hagen Rösner

In den Wahlurnen der Stadt Oschatz hätten am Sonntag theoretisch 11 700 Stimmzettel landen können. So viele Wahlberechtigte gab es diesmal. Praktisch waren es aber viel weniger Stimmzettel. Denn außergewöhnlich viele Wählerinnen und Wähler hatten per Briefwahl abgestimmt. Bei der vorangegangenen Bundestagswahl 2017 nutzten 14 Prozent aller Wähler in Oschatz die Briefwahl, diesmal waren es laut Stadtwahlleiter Manfred Schade (61) 20,6 Prozent.

Keine besonderen Vorfälle

„Diesmal hat es keine besonderen Vorfälle gegeben“, sagte Schade kurz vor dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr. Bei der Landtagswahl 2019 war das noch anders: Damals hatte ein Mann den Wahlablauf in der Robert-Härtwig-Oberschule so gestört, dass die Polizei zur Hilfe gerufen werden musste. Der Mann wollte die Wahlkabine partout nicht benutzen.

Zusätzliche Stimmzettel für Schmorkau

Und gab es Probleme mit der Anzahl der Stimmzettel, wie sie am Sonntag aus Berlin gemeldet worden waren? „Die Wahlleiterin im Wahllokal Schmorkau hatte Angst, dass die Stimmzettel nicht reichen könnten. Da ist unser Hausmeister zur Sicherheit mit 40 zusätzlichen Stimmzetteln hingefahren“, so Schade.

Änderung bei Wahllokalen

Auch zwei Änderungen bei den Wahllokalen hätten nicht für Verwirrung gesorgt. Die Bewohner des Fliegerhorstes konnte ihre Stimmen diesmal wegen des Coronaschutzes nicht im betreuten Wohnen abgeben, sondern in der Drahtweberei Böhme. Und die Kindertagesstätte „Kinderwelt“ im Ulanenweg hatte diesmal nur ein Wahllokal, dafür gab es in der benachbarten ASB-Kindertagesstätte „Schlumpfhausen“ zwei Wahllokale. Aufsteller wiesen auf die Änderungen hin.

Kleinere Wahllokale problematisch

Bei der Oberbürgermeisterwahl im nächsten Jahr könnte es sein, dass kleinere Wahllokale zusammengelegt werden müssen. „Wenn die Briefwahl weiter zunimmt und es eine geringe Wahlbeteiligung gibt, könnte es passieren, dass weniger als 50 Wähler zusammenkommen. Dann dürfen die Stimmen nicht in diesem Wahllokal ausgezählt werden“, weiß Schade. Das könnte im Wahllokal Limbach eintreffen, das mit 260 Wahlberechtigten das kleinste der Stadt ist.

Wahlparty der Linken im E-Werk. Quelle: Hagen Rösner

Unterdessen hatten zwei Parteien den Sonntagabend in Oschatz für einen Wahlparty genutzt. Im Oschatzer E-Werk trafen sich die Mitglieder des Kreisverbandes Nordsachsen der Linken, um gemeinsam den Verlauf der Stimmenauszählung zu verfolgen. Auch Linkendirektkandidat Philipp Rubach fieberte in Oschatz seinem Wahlergebnis entgegen.

Wahlparty der Grünen in Lonnewitz. Quelle: Hagen Rösner

Auch der nordsächsische Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen hatte sich im Oschatzer Ortsteil Lonnewitz getroffen, um den Wahlausgang zu verfolgen. Direktkandidat Denis Korn machte jedoch 18 Uhr einen Abstecher in der Lonnewitzer Wahllokal auf dem Lebenshilfegelände, um dort die Stimmenauszählung in seinem Heimatort zu verfolgen. Korn, der als Oschatzer Lokalmatador unter den Direktkandidaten angetreten war, kann auf einen aktionsreichen Wahlkampf zurückblicken. In den vergangenen Monaten hatte er mit dem Fahrrad fast jeden nordsächsischen Ort besucht.

Von Hagen Rösner und Frank Hörügel