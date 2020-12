Bundeswehr lehnt Unterstützung für Collm-Klinik Oschatz ab

Oschatz

Das Schild mit den Besuchszeiten neben dem Eingang zur Oschatzer Collm-Klinik ist mit einem dicken roten Balken durchgestrichen. Darauf steht: „Bis auf Weiteres sind keine Besuche möglich. Wir bitten um Ihr Verständnis!“ Am Tag 1, nachdem Landrat Kai Emanuel in die Offensive gegangen ist und zum ersten Mal öffentlich auf die bedrohliche Situation in der Collm-Klinik hingewiesen hat, bleibt die Lage angespannt. Es gibt nicht nur ein Besuchsverbot. Seit dieser Woche werden nur noch lebensbedrohliche Fälle zur Notfallbehandlung aufgenommen.

Collm-Klinik Oschatz Quelle: Frank Hörügel

Anzeige

Weil sich über 40 Mitarbeiter und Patienten mit dem Corona-Virus angesteckt haben, muss sich positiv getestetes Personal um die Betreuung der positiv getesteten Patienten kümmern. Die Klinik musste in zwei streng getrennte Hälften – eine mit und eine ohne Corona-Infektionen – getrennt werden. Beim positiv getesteten Personal handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes Nordsachsen (der Landkreis ist Mehrheitsgesellschafter der Collm-Klinik) um sogenannte asymptomatische Fälle. Das sind Menschen, die zwar mit Corona infiziert sind, aber keine Krankheitssymptome zeigen. „Deshalb können diese Beschäftigten weiter arbeiten“, sagte Thomas Seidler, Pressesprecher des Landratsamtes.

Collm-Klinik Oschatz Quelle: Frank Hörügel

Hat die Collm-Klinik Personal in dieser außergewöhnlichen Situation aus den anderen Kliniken mit Kreisbeteiligung in Nordsachsen zur Unterstützung für Oschatz angefordert? Noch versucht die Klinikleitung, die Lage aus eigener Kraft in den Griff zu bekommen. Den Grund dafür nennt Dr. Mario Günther, der medizinische Geschäftsführer: „Die Personalsituation ist in allen Kliniken des Landkreises ähnlich angespannt wie in der Collm-Klinik. Deshalb haben wir bisher versucht, die Situation vor Ort selbst zu klären.“ Hilfe von außen ist bisher nicht in Sicht – auch nicht von der Bundeswehr, die zum Beispiel in den Gesundheitsämtern beim Nachverfolgen der Corona-Kontakte Unterstützung gibt. „Nach Rücksprache mit der Bundeswehr ist eine personelle Unterstützung aktuell nicht möglich“, so Günther auf Anfrage. Nach seinen Angaben werden aktuell – Stand Freitagnachmittag – 30 Covid-19-Patienten in der Collm-Klinik behandelt.

Cluster aus Krankenhäusern

Nordsachsen fährt bei der Behandlung von Corona-Patienten eine andere Strategie als der benachbarte Landkreis Meißen. Innerhalb der Elblandkliniken-Gruppe wurde die Behandlung von Corona-Patienten auf das Krankenhaus in Meißen konzentriert. In Nordsachsen funktioniert das so: „Bei uns ist geregelt, dass es einen Cluster aus Krankenhäusern in der Stadt Leipzig und den Landkreisen Leipzig sowie Nordsachsen gibt. Das wird von der Uniklinik Leipzig koordiniert“, sagte Landratsamts-Pressesprecher Seidler. Die Behandlung von schweren Covid-19-Fälle erfolge vorwiegend in der Leipziger Uniklinik oder in der Klinik St. Georg.

Von Frank Hörügel