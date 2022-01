Nordsachsen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen klettert aufgrund der ansteckenderen Omikron-Variante auf neue Höchststände. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit am Donnerstag mit 1073 zum ersten Mal im vierstelligen Bereich. In Nordsachsen war sie am Freitag bei 643,2.

Bundesweiter Engpass bei PCR-Tests aufgrund hoher Infektionszahlen

Beim Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Montag war auch in der Diskussion, PCR-Tests auf Menschen mit hohen Krankheitsrisiken und auf das Gesundheits- und Pflegepersonal zu beschränken, um Testlabore angesichts dieser Zahlen zu entlasten. Doch obwohl diese Kapazitätsgrenzen bekannt wurden, stellte Sachsens Landesregierung in Aussicht, dass sich Betroffene per PCR-Test aus der Quarantäne vorzeitig „freitesten“ können. Dies sollte an den CT-Wert geknüpft werden, der über die Viruslast einer infizierten Person Auskunft gibt. Ein niedriger Wert spricht für eine hohe Viruskonzentration beim Infizierten, bei einem Wert von mehr als 30 geht das Robert-Koch-Institut davon aus, dass die Person nicht mehr ansteckend ist.

Gesundheitsamt Nordsachsen: Kapazitäten noch nicht ausgeschöpft

Angesichts dieser widersprüchlichen Berichte, dass PCR-Testkapazitäten bundesweit nicht ausreichen und priorisiert werden müssen, anderseits in Sachsen ein PCR-Test unter Umständen eine Quarantäne verkürzen kann – wie steht es da in Nordsachsen? „Die Labore, mit denen das Gesundheitsamt zusammenarbeitet, haben momentan noch ausreichend Kapazitäten“, teilt Dr. Steffi Melz, Leiterin des Gesundheitsamtes, auf Nachfrage mit. Die Testkapazität sei dabei lediglich abhängig von der jeweiligen Kapazität der Labore, nicht von einer festen Regelgrenze. Das heißt, eine konkrete Zahl, wie viele Tests möglich sind, gibt es nicht, sondern entscheidet sich nach dem Aufkommen.

Antigen-Test genügt in der Regel zum „Freitesten“

Die bei einer Quarantäne ausgesprochene Absonderungszeit könne beendet werden, wenn ein frühestens am siebenten Tag vorgenommener Antigenschnelltest oder PCR-Test negativ ausfalle. „Dabei muss die positiv getestete Person bereits 48 Stunden symptomfrei sein, sodass in der Regel ein Antigenschnelltest ausreicht, um die Quarantäne zu verkürzen“, erklärt Melz. Diese Antigenschnelltests könnten in Apotheken, bei Rettungs- und Hilfsorganisationen oder in beauftragten Teststellen durchgeführt werden, ein Selbsttest zu Hause genügt dafür nicht. „Auch hier gibt es noch genügend Kapazitäten.“

Nur bei Tätigkeiten in der Pflege, der medizinischen Versorgung oder der Eingliederungshilfe müsse ein PCR-Test vorgenommen werden. Betroffene aus diesen Berufsgruppen können ihn bei ihrem Hausarzt oder im Gesundheitsamt durchführen lassen. „Soweit uns bekannt ist, sind die Laborkapazitäten im Landkreis Nordsachsen noch nicht ausgeschöpft und wir denken, dass das sogenannte ‚Freitesten’ für diese Berufsgruppen zu stemmen ist“, erklärt Steffi Melz.

Von Manuel Niemann