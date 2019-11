Bunte Vielfalt für junge Leser in Oschatz

Oschatz

„Komm, wir finden einen einen Schatz“ – die 40 Jahre alte Geschichte von Janosch, in der Bär und Tiger auf die Suche nach Reichtum gehen, las Jörg Bringewald am Freitag Erstklässlern der Grundschule zum Bücherwurm vor. Der Kämmerer der Stadtverwaltung hat auch eine Lieblingsstelle – jene, wo die beiden Tiere die Hälfte ihres Goldes an den König abgeben müssen. „Das ist Gesetz“, heißt es im Text von einem Beamten des Königs. Interessant, wie viel Wahrheit über die Welt doch in Kinderbüchern steckt.

Jury kürt beste Vorleser

Tierisch ging es auch bei den anderen beiden Prominenten zu: Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages konnte die Stadtbibliothek die Grünen-Stadträtin Uta Schmidt und die Vorsitzende des Kinderschutzbundes, Renate Fuhrmann, gewinnen. Eulen, Hunde und Pferde spielten in den Geschichten der Sechstklässler wichtige Rollen, die am gleichen Tag zum Vorlesewettstreit antraten. Traditionell ermittelt das Thomas-Mann-Gymnasium (TMG) den Schulsieger, der dann für die nächste Stufe des Wettbewerbs qualifiziert ist. In diesem Jahr heißt die Lesekönigin Eloise Sophie Dünki und konnte sich gegen die Klassenbesten Paul Gallasch, Pia Fabienne und Laura Melina durchsetzen. Zu den Juroren gehörte neben der Schülerin Ina Wolf Buchhändlerin Alexandra Roscher und die Leiterin der Stadtbibliothek Eleonore Reichel.

Autoren und moderne Medien

Deren Ganztagsangebot „LeseLust“ läuft seit einigen Jahren erfolgreich und bescherte den jüngeren Schülern dieses Jahr einige Vorleser in der Bibliothek. Eine feste Säule der Leseförderung ist es außerdem am TMG, dass die 5. und 6. Klassen von älteren Schülern etwas vorgelesen bekommen. Dazu gehört, dass die „Großen“ für die „Kleinen“ Leseecken einrichten und neben dem reinen Vorlesen auch an den oder die Autoren ihre ausgesuchten Bücher heranführen. So hat etwa Franka Petermann herausgefunden, dass der Urheber ihres Buches einen YouTube-Kanal betreibt – sich also modernen Medien nicht verschließt.

Von Christian Kunze