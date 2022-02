Niedergoseln

Nach einer langen Phase trüben Wetters fühlte es sich gestern dank Sonnenscheins tatsächlich ein bisschen wie Frühling an. Aber jeder Balkon- und Kleingärtner weiß, dass noch jede Menge passieren kann, bis diese Jahreszeit wirklich da ist.

Primeln, Violen und Anemonen gibt es ab Montag wieder im Niedergoselner Hofladen. Quelle: Axel Kaminski

Wer seine Augen schon mit bunten Blüten erfreuen will, wird in den Gärtnereien der Region bereits fündig. In den Gewächshäusern der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln sind einfache und gefüllte Primeln, Anemonen, Violen und Lewisia schon so weit herangewachsen, dass sie verkauft werden können, um Haus und Hof zu verschönern.

„Wir öffnen deshalb am Montag unseren Hofladen“, sagt Gartnerei-Chefin Steffi Berger. Voraussichtlich ab Ende kommender Woche kämen in Niedergoseln auch die Fans von Bellis und Topfnelken auf ihre Kosten. Im Sortiment sei neben den unter Glas und Folie selbst gezogenen Pflanzen auch zugekauftes Gemüse: Radieschen, Salat und Kartoffeln. Daneben verkaufe man Äpfel und Obstsäfte von Sachsenobst sowie Eier.

Der Hofladen ist zunächst montags bis freitags, von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Axel Kaminski