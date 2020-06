Oschatz

Für vier Tage befindet sich der Oschatzer Busbahnhof in der Lutherstraße. Wegen Bauarbeiten an der B 6, die auch Ein- und Ausfahrt zu Bussteigen betreffen, sind die Haltestellen bis einschließlich Freitag in die benachbarte Straße verlegt worden.

Bis dahin ist die Einfahrt in den zwischen Bahnhofstraße und Promenade liegenden Teil der Lutherstraße gesperrt. Zumindest am Dienstag, dem ersten Tag dieser Regelung, hatte sich das noch nicht bei allen Verkehrsteilnehmern herumgesprochen. Während einige überrascht reagierten, ignorierten andere diese Einschränkung.

In der Lutherstraße ballen sich in dieser Woche nicht zum ersten Mal die Bushaltestellen. Diese Lösung gab es auch schon, als der 1967 errichtete Busbahnhof in den Jahren 2013/14 modernisiert wurde. Anders als damals geht der Betrieb aber diesmal schon nach wenigen Tagen in gewohnter Weise an bekannter Stelle weiter, so dass die Fahrgäste nicht allzu lange auf Schutzdächer und Sitzgelegenheiten verzichten müssen.

Von Axel Kaminski