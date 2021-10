CDU-Parteitag in Oschatz arbeitet verpatzte Wahl auf

Oschatz

Ein Erfahrungswert sagt, wenn beim Parteitag Laugenbrezeln am Eingang stehen, dann wird es langweilig. So war es aber beim Kreisparteitag der nordsächsischen CDU im abgelegenen Oschatz nicht. Neben der Aufarbeitung der Bundestagswahlschlappe bot die Veranstaltung aber auch eine Premiere, zwei Rekordversuche, eine turnusmäßige Wahl zur Vorsitzenden und eine private Indiskretion.

Der Schlag sitzt tief

„Wir haben die Bundestagswahl mit einem materiellen und personellen Aufwand gefahren, den es vorher noch nie so gegeben hat. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Wir alle sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden“, bekannte Christiane Schenderlein beim Parteitag. Der Schlag sitzt tief: Die nordsächsischen Christdemokraten haben ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis eingefahren – nach über 20 Jahren das Direktmandat verloren und bei den Zweitstimmen mit knapp 20 Prozent, nach SPD und AfD, auf Rang drei deplatziert. Das muss verarbeitet werden.

Die längsten Grußworte der Welt

Wie die Verarbeitung aussehen könnte, das versuchten zwei Gäste des Abends zu skizzieren. Mit dem CDU-Fraktionschef im Sächsischen Landtag Christian Hartmann und dem CDU-Generalsekretär Alexander Dierks waren zwei Landespolitiker nach Oschatz gekommen, um die Basis aufzurichten und um den Rekord um die längsten Grußworte der Welt zu brechen. Die Generalkritik bei den beiden Reden zielte in erster Linie auf die AfD ab. Klar, die hatte der CDU in Sachsen sehr viele Direktmandate streitig gemacht – auch das nordsächsische. Christian Hartmann mahnte an die Geschlossenheit der bürgerlichen Kräfte: „Ich hatte Probleme im Wahlkampf durchzusehen, wer, wem, was vorzuwerfen hatte. Wir waren nicht geschlossen und da kommt so ein Wahlergebnis zustande“, so der CDU-Fraktionschef im Landtag. „Die Aufarbeitung der Bundestagswahl ist mit dem heutigen Parteitag nicht beendet“, versprach die nordsächsische Parteichefin Christiane Schenderlein den rund 60 anwesenden Parteimitgliedern. Es sei viel mehr ein Zwischenstand.

Erste elektronische Wahl

Christiane Schenderlein möchte mit ihrem Listenmandat künftig nicht sang- und klanglos im Berliner Bundestag verschwinden, sondern weiter an der nordsächsischen Basis Verantwortung übernehmen. Nachdem sie zwei Jahre dem Kreisverband mit seinen rund 450 Mitgliedern vorstand, will sie dies auch weitere zwei Jahre tun. Dafür wurde sie mehrheitlich von den Mitgliedern gewählt. Zuvor kam es jedoch zu einer Situation, die peinliches Schweigen in Saal verursachte. Ein Mitglied war aufgestanden und meinte, sie hätte die Wähler hinsichtlich ihrer familiären Verhältnisse getäuscht. Sie hätte jetzt einen anderen Partner, als bei der Wahl suggeriert. Darauf reagierte Christiane Schenderlein taff: „Menschen ändern sich, Verhältnisse ändern sich. Ich hänge nicht an dem Amt.“ Allerdings fand sich kein Gegenkandidat, so dass Christiane Schenderlein weitere zwei Jahre Kreisvorsitzende ist. Bei der Wahl gab es übrigens eine Premiere. Diese fand das erste Mal mit Hilfe von acht elektronischen Wahlkabinen statt und war schnell ausgezählt.

Von Hagen Rösner