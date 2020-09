Calbitz

Ein acht Jahre alter Junge wurde am späten Sonntagnachmittag bei einem Unfall im Wermsdorfer Ortsteil Calbitz schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, war das Kind gegen 16.45 Uhr mit einem Fahrrad auf der abschüssigen Flurstraße unterwegs und bog dann nach rechts auf die Bergstraße ab. Dabei sei das Kind gegen einen in entgegengesetzter Richtung fahrenden VW geprallt. Der Achtjährige stürzte. Er wurde zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Von LVZ