Calbitzer Lehrer und Heimatautor Siegfried Heidler wird 90

Calbitz

Einen guten Lehrer zu haben, der bei seinen Schülern Interesse wecken und Begeisterung entfachen kann – das ist ein Glück. Einer, der mit diesen Fähigkeiten Generationen von Schülern geprägt hat, ist Siegfried Heidler.

Immer noch Kontakt zu Schülern

Und wenn der Calbitzer am Donnerstag seinen 90. Geburtstag feiern kann, ist es kein Wunder, dass Glückwünsche dazu nicht nur von Familie, Nachbarn und Weggefährten, sondern auch von ehemaligen Schülern kommen. Zu vielen von ihnen hat Heidler seit Jahrzehnten Kontakt und ein herzliches Verhältnis.

Unterricht und Exkursionen

Schon als junger Lehrer und später als Direktor an der Oberschule in Cavertitz war er bei den Jugendlichen beliebt, später unterrichtete er bis zum Renteneintritt in Calbitz. Bekannt war er für seinen stets anschaulichen Geschichtsunterricht und die Exkursionen, bei denen er mit Schülern während der Sommerferien die Region erkundete, Hügelgräber aufsuchte, alte Landmarken zeigte und anhand historischer Gebäude die Entwicklung der Orte nachvollziehbar erklärte.

Blickkontakt zum Collm

In Calbitz wohnt er mit Blickkontakt zum Collm und so ist es kaum verwunderlich, dass er bei seinen Recherchen immer wieder Kreise um den Berg zog. Was Siegfried Heidler herausfand, veröffentlichte er viele Jahre lang im Magazin Rundblick, später gehörte er zum Autorenteam, das Texte zur Heimatgeschichte für die Beilage „Rund um den Collm“ und im Anschluss für die OAZ verfasste. Besonders die Rittergüter in der Amtshauptmannschaft Oschatz haben ihn viele Jahre beschäftigt. Gesprächsstoff haben Siegfried Heidler und seine Geburtstagsgäste also genug. Und auch wir gratulieren an dieser Stelle ganz herzlich zum 90.!

Von Jana Brechlin