Calbitzer Spendenaktion stößt auf große Resonanz

Calbitz

Begeistert war der Wermsdorfer Bürgermeister Matthias Müller (CDU) von der Spendenaktion für den öffentlichen Spielplatz an der Kita „Wirbelwind“ zunächst nicht. Es seien Reparaturen erforderlich gewesen und die Antwort aus der Gemeindeverwaltung, dass der Haushalt kein Geld für Neuanschaffungen vorsehe, sei am Ziel vorbeigegangen.

Platz zum Toben für die Jüngsten

Dank der Spenden und des Engagements der Gemeinde sind mehrere Wünsche in Erfüllung gegangen. So war es möglich, das verschlissene Spielgerät durch ein Klettergerüst zu ersetzen, an und auf dem sich auch die jüngsten Jahrgänge austoben können. Daneben steht eine neue Federwippe. Und für die Eltern gibt es jetzt drei Bänke.

Rund 6000 Euro an Spenden

„Von Ende Oktober bis Februar sind bei unserer Spendenaktion rund 6000 Euro zusammengekommen“, erklärt Mitinitiatorin Carolin Patzsch. Sie habe im ganzen Dorf Handzettel verteilt, in der Kita habe es einen Aushang gegeben und Denny Fuhrmann habe Klingeln geputzt und an den Haustüren für das Projekt geworben.

Viel Wohlwollen im Ort

Er hat dabei viel Wohlwollen erlebt: „An der Spendenaktion haben sich nicht nur Eltern beteiligt, deren Kinder diesen Platz nutzen.“ Die Spendenbeträge hätten sich zwischen fünf und 1000 Euro bewegt. Und egal, wie hoch die Summe ausfiel – allen Spender wird auf einer Tafel am Spielplatz gedankt.

Sandspielzeug kommt neu dazu

Die Neueröffnung des Platzes muss noch ein wenig warten. Für die Kletterkombination war eine falsche Rutsche geliefert worden, so dass deren Montage noch aussteht. Für die Kinder, die hier neben den Schaukeln und Klettergerüsten auch im Sand spielen können, haben sich Carolin Patsch und Denny Fuhrmann noch etwas Besonderes ausgedacht. Sie übergaben Matthias Müller eine Box mit Sandspielzeug. Es darf von jedermann, der es wieder zurücklegt, benutzt werden. Weitere Spenden dieser Art sind natürlich willkommen.

Da sich nun auch die Gemeinde an der Reparatur des Platzes beteiligt, bleibt aus der Spendenaktion Geld übrig. Damit sollen am Kötitzer Sportplatz Spielgeräte aufgebaut werden.

Von Axel Kaminski