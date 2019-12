Calbitzer feiern am Lämmchen

Calbitz

Mit Feiern und Festen kennt man sich beim Heimatverein in Calbitz wahrlich aus. An dessen Domizil, dem „Lämmchen“, komt zum Beispiel zum Halloween-Fest und beim Maibaumstellen das halbe Dorf zusammen. So war es auch am Sonnabend, als der Weihnachtsmarkt des Vereines erstmals am Vereinshaus stattfand.

Lagerfeuer und Feuerkörbe sorgen für gemütliche Stimmung

Stimmungsvoll mit Lagerfeuer und Feuerkörben beleuchtet mit dem am Vormittag geschmückten Weihnachtsbaum in Hintergrund, zog der kleine, gemütliche Markt junge und reifere Calbitzer an.

Von Axel Kaminski