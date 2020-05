Calbitzerin erfüllt sich Traum von eigener Tierarztpraxis

Calbitz

Ganz friedlich liegt Afro auf dem Untersuchungstisch, wo Katja Gaitzsch damit beginnt, den Brustkorb des beeindruckenden Rottweilers abzuhorchen. Ihre Stimme ist ruhig und fest, ihre Handgriffe sind sicher. Geduldig harrt Afro während der Untersuchung aus, sein Herrchen ist zufrieden – mit dem braven Hund und der umsichtigen Tierärztin. Die 34-Jährige ist seit einigen Tagen am Ziel ihrer Wünsche angekommen: Sie hat in Calbitz ihre eigene Praxis eröffnet und behandelt jetzt als praktische Tierärztin alle Arten von Haus- und Hoftieren.

Katja Gaitzsch untersucht den Rottweiler Afro. Quelle: privat

Ausbildung zur Tierarzthelferin

Bis dahin war viel Durchhaltevermögen und Disziplin nötig, denn Katja Gaitzsch hat jahrelang auf ihren Studienplatz in Veterinärmedizin warten müssen. Ihr Zweierschnitt im Abitur, dass sie 2004 abgelegt hat, reichte nicht, um sofort zugelassen zu werden. „Also hab ich mich immer wieder beworben, hab eine Ausbildung zur Tierarzthelferin gemacht, ein paar Jahre in Niedersachsen gearbeitet und bin zwischendurch auch nach Australien gegangen“, blickt sie zurück.

Ziel immer im Blick

Ihr großes Ziel hat sie dabei nicht aus den Augen verloren. „Ich wollte unbedingt Tierärztin werden. Das war schon als Kind mein Traum“, erzählt sie. Befeuert wurde dieser vom ständig wachsenden Haustierzoo im Elternhaus und durch das Vorbild eines Nachbarn. „Bei uns gegenüber wohnte der Tierarzt Dr. Bernd Heinecke und seine Arbeit hat mich sehr fasziniert.“

Hartes Studium

Im Rückblick ist die Calbitzerin ganz froh, dass es eine Weile gedauert hat, bis sie 2010 ihr Wunsch-Studium beginnen konnte. „Das ist ein ziemlich hartes Studium, als junge Frau hätte ich womöglich hingeschmissen. Weil ich dann aber so lange darauf gewartet hatte, hab ich auch alles daran gesetzt, das durchzuziehen“, beschreibt sie.

Abschluss 2016

Nach dem Abschluss 2016 arbeitete sie zunächst als angestellte Tierärztin, bevor ein weiterer Wunsch Wirklichkeit wurde. Der vom Leben mit der ganzen Familie auf dem Land. Katja Gaitzsch bekam zwei Kinder – Hannes, der im September drei Jahre alt wird und die heute einjährige Heidi – und kaufte mit ihrem Mann Frank zusammen das Grundstück des ehemaligen Gasthofes „Drei Lilien“ in Calbitz. Heute lebt die junge Familie hier mit zahlreichen Tieren, darunter Schafen, Hühnern und Ziegen.

Familie immer in der Nähe

Das ist Landleben aus Überzeugung. Dabei hat die junge Mutter als Studentin auch ein paar Jahre in Leipzig gewohnt – und das durchaus schätzen gelernt. „Ich hab das abwechslungsreiche Leben dort genossen, hier genieße ich die Ruhe.“ Außerdem, und das ist ein wichtiger Punkt, sind Eltern, Geschwister und Freunde des Paares ganz in der Nähe. „Ich hänge sehr an meiner Familie, deshalb war es eine glückliche Fügung, dass wir 2013 das Haus hier kaufen konnten“, sagt sie. Von den Familien kommt auch die nötige Unterstützung, wenn der Spagat zwischen Kindern, Haus, Hof und Beruf zu meistern ist.

Schlachten und zerlegen

„Hier auf dem Land, mit Tieren und Garten – das mögen wir beide“, sagte Katja Gaitzsch über sich und ihren Mann Frank. Er ist es auch, der das Schlachten übernimmt, wenn es an der Zeit ist. „Ich kann dann wieder zerlegen, aber schlachten bringe ich nicht fertig“, gesteht sie. Dass die Familie jedem Schaf einen Namen gibt, dann aber auch den eigenen Lammbraten genießen kann, ist für die leidenschaftlichen Tierhalter kein Widerspruch, sondern Teil eines natürlichen Kreislaufes. „Auf diese Art haben wir immer gutes Fleisch. Darauf will ich nicht verzichten“, meint sie.

Omas springen für Kita ein

Gutes Essen konnte die Calbitzerin vor allem in den vergangenen Wochen brauchen, denn bei aller Arbeit, die ohnehin anfällt, auch noch die eigene Tierarztpraxis einzurichten, war kein leichtes Unterfangen. „Dazu kam, dass die Kita geschlossen war und beide Kinder betreut werden mussten“, macht sie deutlich. Zum Glück sind die Omas in der Nähe und gern bereit, auf den Nachwuchs aufzupassen.

Mit dem Ohr am Babyfon

Und zur Not können die Geräte für digitales Röntgen und Messungen während des Mittagsschlafs der Kleinen, immer mit dem Ohr am Babyfon, eingerichtet werden. Oder Hannes und Heidi sind dabei. Beide kennen es nicht anders, als dass ihre Eltern viel in Aktion und an der frischen Luft sind. „Schon Hannes war als Baby im Tragetuch immer mit von der Partie, ob das nun beim Koppelbauen oder beim Tierärztekongress war“, verrät Katja Gaitzsch.

Vorfreude auf Routine

Trotzdem freut sie sich darauf, wenn demnächst etwas mehr Routine einzieht und die Kinder während der Sprechzeiten der Praxis in der Kita betreut werden können. „Ich will richtig loslegen und bin gespannt auf die nächsten Wochen und Monate.“ Zweifel, dass sie alles unter einen Hut bekommt, hat die Tierärztin nicht. „Bisher haben wir das auch ganz gut hinbekommen, auch wenn ich ein paar Abstriche machen muss. Vor allem bei meinem Schlaf.“

