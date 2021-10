Cannabis ist die Droge Nummer Eins in Oschatz

Oschatz

Die Zahl der Drogendelikte ist im Landkreis Nordsachsen im Vergleich der Jahre 2019 und 2020 sprunghaft von 591 auf 1040 gestiegen (Quelle: Polizeidirektion Leipzig). Der Leiter des Polizeireviers Oschatz Jan Müller sagt im Interview, wie die Situation in Oschatz und Umgebung ist.

Die Drogenrazzia am 22. September in einem Haus in der Bahnhofstraße hat in Oschatz für Aufsehen gesorgt. War das nur die Spitze des Eisberges?

In diesem Jahr war das sicher einer der größten Fälle. Im vergangenen Jahr gab es die Drogenplantage, die wir in unserem Revierbereich hochgezogen haben. Aber: Die Zahlen für Nordsachsen sind das eine, für Oschatz sieht

das ganz anders aus. Je weiter man vom Ballungsraum Leipzig wegkommt, desto mehr nimmt die Kriminalität ab, so dass man im ländlichen Raum relativ ruhig lebt. Wir haben keinen merklichen Anstieg. In 2019 hatten wir 94 Straftaten im Zusammenhang mit Drogen, und 2020 war es 99.

Zur Person Jan Müller ist 60 Jahre alt und wohnt in Torgau. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Seit 1984 ist er Polizist. Er studierte an der Offiziersschule, übernahm danach verschiedene Funktionen bei der Polizei und ist seit 2013 Leiter des Polizeireviers Oschatz. Hier ist er für 73 Beschäftigte verantwortlich.

Wie waren die Zahlen bis dahin?

43 Delikte im Jahr 2014, 50 in 2015, 61 in 2016, 99 in 2017 und 100 in 2018.

Auffällig ist der Sprung von 2016 zu 2017. Woran liegt das?

Gerade Drogenkriminalität ist Kontrollkriminalität. Wenn die Polizei viele Kontrollen macht, kommen auch viele Straftaten ans Licht. In der Zeit, als es diesen Sprung gab, sind viele junge Beamte dazu gekommen – das könnte ein Grund sein. Es hängt auch damit zusammen: Wenn wir in einem Jahr mehrere große Drogenverfahren haben, aus denen sich weitere Verfahren ergeben, steigen die Fallzahlen. Dann kommt raus: Der hat bei dem Drogen gekauft und der hat bei dem Drogen gekauft.

Drogen jeglicher Form in Oschatz

Wie schätzen Sie allgemein die Drogen-Situation in Oschatz ein?

Das ist keine Randerscheinung. Es gibt Drogen jeglicher Form in Oschatz.

Welche Drogen sind zur Zeit Mode?

Auf Platz eins ist ganz klar Cannabis. Dann geht es weiter mit Amphetaminen wie Crystal.

Gibt es einen Trend beim Drogenkonsum?

Das ist schwierig zu sagen bei unseren relativ kleinen Fallzahlen. Wenn man in einem Jahr drei oder vier Mann mehr mit Crystal erwischt, schlägt das prozentual voll durch – muss aber kein Trend sein.

Schulen kaum eine Rolle

Wie ist die Situation am Thomas-Mann-Gymnasium, am Beruflichen Schulzentrum oder an der Robert-Härtwig-Oberschule: Sind dort Drogendealer aktiv?

Ich möchte es nicht ausschließen. Aber dass die Schulen in Oschatz Umschlagplätze für Drogen sind, davon haben wir keine Kenntnis. Wenn wir uns die Drogenverfahren anschauen, spielen Schulen kaum eine Rolle.

Manche Dealer fallen immer wieder auf

Wie sind dann die Wege vom Verkäufer zum Käufer?

Es gibt im Bereich des Polizeireviers Oschatz bestimmte Leute, die uns bekannt sind und die immer wieder auffallen.

Wie viele Dealer gibt es in der Stadt?

Da habe ich keine konkrete Zahl. Auf Anhieb würden mir ein paar Namen einfallen, aber es gibt sicher noch mehr. Wir hatten zum Beispiel 2020 genau 99 Straftaten, davon wurden 97 aufgeklärt mit 87 Straftatverdächtigen. Dazu zählen Dealer und Konsumenten.

Wenige Unfälle unter Drogeneinfluss

Wie entwickelt sich die Zahl der Unfälle unter Drogeneinfluss?

Es gibt relativ wenige solcher Unfälle. Aber wir stellen zum Beispiel bei Verkehrskontrollen relativ häufig fest, dass Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs sind.

Seit anderthalb Jahren wird unser Leben durch Corona beeinflusst. Haben Frust und Langeweile während der Lockdowns den Drogenkonsum in Oschatz erhöht?

Das kann vermutet werden, aber an den Fallzahlen können wir das nicht ablesen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen wir ungefähr wieder bei der Zahl wie im Vorjahr.

Von Frank Hörügel