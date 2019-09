Carbon-Beton-Beirat in Oschatz: Neuer Roboter für neue Bauteile vorgestellt

Oschatz

Kohlenstofffasern und Beton: Diese beiden Stoffe könnten das Baugeschehen in den nächsten Jahren revolutionieren. Auf jeden Fall arbeiten Forscher und Praxispartner derzeit daran, mit Carbonfasern bewährte Betonelemente herzustellen und zu testen. Einer der Praxispartner, die an dem Projekt-C-3 beteiligt sind, ist das Oschatzer Betonwerk mit seinen beiden Geschäftsführern Matthias Schurig und Birgit Zocher. Sie konnten kürzlich den Beirat des C-3-Projekte in Oschatz begrüßen.

Beirat entscheidet über Forschungsrichtung

„Für uns ist der Besuch des Beirates so wichtig, weil dieses Gremium innerhalb der Konsortiums über weitere Forschungsrichtungen und natürlich auch über die Vergabe von Geldern für die weiteren Arbeiten entscheidet“, sagen Zocher und Schurig. Dabei geht es um rund 50 Millionen Euro, die in den kommenden Jahren für die weiteren Forschungen vergeben werden sollen.

Dass dem mit Carbonfasern bewährtem Beton eine große Zukunft bevor steht, daran haben die Oschatzer Ingenieure inzwischen keinen Zweifel mehr. „Dieser neue Werkstoff hat einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber dem herkömmlichen Stahlbeton. Stahl kann korrodieren und damit das Bauteil angreifen und die statischen Eigenschaften verschlechtern. Carbonfasern jedoch sind fast unzerstörbar und statisch hochbelastbar. Damit gelingt es uns, wesentlich filigranere Bauteile herzustellen“, sagt Matthias Schurig. Sie sind leichter als Stahlbeton. Letztlich wird weniger Stahl und Beton verwendet. Doch bis diese Art Beton standardmäßig auf Baustellen zum Einsatz kommt, kann es noch Jahre dauern. Eine echte Konkurrenzsituation zwischen Stahl- und Carbonbeton sieht Matthias Schurig jedoch nicht. „Ich sehe den Carbonbeton als Bereicherung in der Palette der Möglichkeiten.“

„Will man die neuen Betonelemente verbauen, dann muss jedes Mal eine Statik erstellt werden. Das ist teuer und zeitaufwendig. Wir müssen dazu kommen, dass es eine Normung gibt und Standardlösungen erstellt werden, um in die Bauregelliste übernommen werden zu können“, sagt Birgit Zocher. Dies beginnt schon damit, Carbonfasern industriell herzustellen oder maschinell zu Bewehrungselementen zusammenzuschweißen.

In Dresden soll ein Haus aus Carbonbeton entstehen

Der Beirat des C-3-Projektes konnte sich in der Betonierhalle des Oschatzer Betonwerkes eine Roboter anschauen, der von der Technischen Universität Dresden entwickelt wurde. Das Gerät führt eine Carbonfaser so, dass daraus ein Kohlenstoff-Fasergerüst entsteht, welches dann mit Beton ummantelt wird. Per Video konnten sich die Beiratsmitglieder einen weiteren Roboter anschauen, der an der HTWK in Leipzig steht. Dieses Gerät ist in der Lage, die Carbonmatten zu greifen und weiter zu verarbeiten.

Projektziel soll es sein, 2021 in Dresden ein Ergebnishaus mit einer gedrehten Schale zu erstellen.

