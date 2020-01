Cathleen Kramm will 2020 in die Schlossschule Hof und Werkschule Naundorf investieren

Naundorf

Mit dem 1. Januar begann in Naundorf eine neue Zeitrechnung. Nach 25 Jahren Amtszeit von Michael Reinhardt, der monatelangen Vertretung durch Dr. Hartwig Kübler und einer Wahl steht nun Cathleen Kramm an der Spitze der Gemeindeverwaltung.

Frau Kramm, als Hauptamtsleiterin kennen Sie die Verwaltung der Gemeinde Naundorf aus dem Effeff. Wie viel Neues stürmt jetzt auf Sie ein?

Ich habe seit meiner Wahl schon an Sitzungen mehrerer Gremien teilgenommen, in denen die Kommune vertreten ist. Die meisten der dort Handelnden sind mir aus meiner bisherigen Tätigkeit bekannt, ebenso wie viele der dort behandelten Themen. Das macht die neue Aufgabe vielleicht etwas leichter.

Sie wurden im Vorfeld mehrfach gefragt, wer künftig Ihre Aufgaben im Hauptamt übernimmt. Bleiben die bisherigen Strukturen der Verwaltung erhalten?

Für das Hauptamt haben wir eine interne Lösung gefunden. Das führt dazu, dass wir die Stelle der Kassenverwaltung öffentlich ausgeschrieben haben. Grundsätzlich bleibt die Struktur. Die Neubesetzungen geben uns aber die Chance, die Verteilung der Aufgaben zu überdenken.

Die Kollegen der Nachbarkommunen des Landkreises waren bei der Wahlparty schon zu Besuch. Welche Möglichkeiten der engeren Zusammenarbeit sehen Sie – auch mit Blick auf das im Nachbarkreis liegende Stauchitz?

Mein Eindruck ist, dass die Zusammenarbeit im „Oschatzer Land“ gut funktioniert. So weit ich weiß, wollen wir in der nächsten Beratung im Februar konkrete Projekte besprechen. Besonders für die Einwohner von Hof, Salbitz, Reppen und Raitzen ist der Blick nach Stauchitz interessant, zum Beispiel wegen der Arztpraxis dort. Zwischen den Verwaltungen gibt es bisher wenig Anknüpfungspunkte. Vielleicht könnte eine Zusammenarbeit der Feuerwehren nützlich sein, so wie es sie andernorts durchaus über die Kreisgrenzen hinaus gibt.

Anders als andere Kommunen hat Naundorf keinen Doppelhaushalt und auch noch keine Satzung für 2020. Wie viele Wunschzettel haben Sie für das neue Jahr erhalten ?

Ich glaube, die Anzahl der Wünsche ist nicht größer oder kleiner als in den vergangenen Jahren. Für den nächsten Bauabschnitt der Schlossschule Hof sind die Weichen bereits gestellt. Er kann in diesem Jahr über die Bühne gehen. Aus dem vergangenen Jahr nehmen wir die energetische Sanierung der Werkschule Naundorf mit ins Jahr 2020. So ein Übertrag ist auch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Hof. Nachdem die Abwasseranlagen in Gastewitz erneuert wurden, sind dort in diesem Jahr Fußweg und Bushaltestelle dran. In Salbitz ist der Abriss eines leer stehenden Gebäudes geplant. Den Heimatverein Salbitz und den Ortsverein Reppen unterstützt die Verwaltung bei der Beantragung der Förderung neuer Spielplätze. Da wird sich in diesem Jahr auch etwas tun.

Hohe Betriebskosten verursachen die Kindertagesstätten. Während der Freistaat seinen Anteil kaum steigert, müssen die Kommunen und die Eltern immer tiefer in die Kassen greifen. Kann das die Gemeinde auf Dauer leisten?

Die Kitas sind einerseits gut ausgelastet, haben andererseits die nötige Kapazität, damit wir den Rechtsanspruch auf Kita-Betreuung erfüllen können. Da in den vergangenen Jahren Stück für Stück Modernisierungen vorgenommen worden sind, kommen in nächster Zeit keine großen baulichen Investitionen auf uns zu. Wir werden uns in den nächsten Jahren allerdings mit den Heizungsanlagen beschäftigen müssen und schauen, wo es Fördermöglichkeiten dafür gibt.

Bauland spielt in den Ratssitzungen rund um den Collm immer wieder eine Rolle. Ist das für Sie ein Thema für 2020?

Ich denke nicht, dass wir große Bebauungspläne aufstellen sollten. Solche Planungen bedeuten immer, dass wir als Gemeinde finanziell in Vorleistung gehen müssen. Wir sollten in Ruhe auf die Luftbilder schauen und überlegen, was zu tun ist, damit dort erkennbare Lücken bebaubar werden. Daneben sollte die Verwaltung auch weiterhin die Kontakte zwischen Bauwilligen und privaten Eigentümern geeigneter Flächen herstellen.

Ihr Amtsvorgänger wurde immer wieder gefragt, wie es mit der B 169 weitergeht. Er hat dann meist gesagt, dass deren Eröffnung nicht während seiner Amtszeit passieren werde. Das würde jetzt aus Ihrem Mund seltsam klingen...

Ich wünsche mir, dass in meiner Amtszeit etwas passiert. Aber einen genauen Zeitrahmen abzuschätzen, ist angesichts der Historie des Projektes kaum möglich. Derzeit läuft ein so genanntes Unternehmensneuordnungsverfahren, allerdings nur für die bevorzugte Variante. Jedenfalls gibt es an dieser Stelle des Verfahrens für die Gemeinde wieder die Möglichkeit, sich einzubringen. Das ist uns wichtig, denn der Verkehrslärm und insbesondere der Lkw-Verkehr müssen aus den Dörfern raus.

Interview: Axel Kaminski

