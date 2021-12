Cavertitz: Wie funktioniert der Weg zur digitalen Verwaltung?

Cavertitz

Cavertitz, Liebschützberg und Strehla haben sich zusammengetan, um ihre Ämter für die Digitalisierung fit zu machen. Zuletzt hatte der Cavertitzer Gemeinderat dafür gestimmt, ein Konzept dazu auf den Weg zu bringen. Noch im Dezember soll die Arbeit starten. Was das für die Kommune bedeutet und ob damit der Gang in die Verwaltung überflüssig wird, darüber spricht Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) im Interview.

Auf Akten aus Papier will Bürgermeisterin Christiane Gürth auch in Zukunft nicht völlig verzichten. Trotzdem setzt sie im Amt auf Digitalisierung, um Abläufe zu vereinfachen. Quelle: Jana Brechlin

Gemeinsam wollen die drei Kommunen herausarbeiten, wie sie die Digitalisierung umsetzen. Ist das erst der Anfang oder wie digital ist Ihre Gemeinde heute schon?

Das ist für uns ein laufender Prozess, bei dem wir Schritt halten wollen. Zum Beispiel haben wir voriges Jahr die E-Rechnung eingeführt, jetzt sind wir dabei, auch die E-Akte zu etablieren und nächste Woche gibt es eine Schulung zum digitalen Posteingang. Es muss immer vorwärts gehen.

Herausforderungen für Mitarbeiter

Was bedeutet das für die Arbeitskräfte im Amt?

Es gab und gibt da durchaus bei einigen Mitarbeiterinnen Befürchtungen, schließlich müssen die technischen Herausforderungen bewältigt werden. Noch nicht alle haben zwei Bildschirme, aber die kommen auf jeden Schreibtisch. Manchmal muss man sich eben mehr Zeit nehmen, Dinge zu erklären und zu probieren. Das war bei der E-Rechnung auch schon so. Aber am Ende waren alle glücklich, weil sie gemerkt haben, dass es tatsächlich eine Arbeitserleichterung ist. Zunächst ist der Aufwand natürlich groß. Bei der E-Akte zum Beispiel muss alles händisch umgespeichert werden. Aber hier sind wir auf einem guten Weg und werden die Umstellung bis zum Jahresende abgeschlossen haben. Das ist ein laufender Prozess. Es soll immer umgespeichert werden, wenn ein Sachverhalt bearbeitet wird und dann überführt werden in das neue System. Aber zum Jahresende wird die Speichermöglichkeit auf dem Netzwerk gestoppt, damit sich keine Parallelstrukturen entwickeln – die Mitarbeiter haben jetzt die Einarbeitung und ab Januar muss es laufen.

Umstellung wird Zeit brauchen

Was erhoffen Sie sich von der jetzt vereinbarten Zusammenarbeit?

Erst einmal ist mir der Austausch wichtig. Zu schauen, wie arbeiten die anderen, was gibt es für Wünsche. Letztlich soll deutlich werden, welche Prozesse – auf unsere Bedürfnisse und Möglichkeiten zugeschnitten – können künftig digital erledigt werden. Uns ist signalisiert worden, dass wir damit im Vergleich zu anderen früh dran sind. Das ist schön, andererseits wird die Umstellung Zeit brauchen. Nicht alles, was große Städte oder Landkreise nutzen, ist für uns nötig, aber Grundsteuer-Angelegenheiten digital zu erledigen oder ein Räte-Informationssystem würde auch uns vieles erleichtern.

Kann man davon ausgehen, dass dann auch etwa Anträge schneller abgewickelt werden?

Das hoffe ich natürlich. Das wäre nicht nur eine Erleichterung für die Bürger, sondern auch für Unternehmen. Die Bearbeitung von Bauanträgen oder straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen verlangen immer das gleiche Schema – sind die Daten alle eingepflegt, kann man das vereinfachen.

Amt bleibt auch analog erreichbar

Wird es in Zukunft dann überhaupt noch eine Verwaltung mit Sprechzeiten vor Ort geben?

Unbedingt. Das Amt bleibt auch analog erreichbar. Künstliche Intelligenz kann nicht die Empathie der Mitarbeiter ersetzen. Unsere Sprechzeiten werden genutzt und manches lässt sich in der persönlichen Beratung doch besser klären. Wir sind eine kleine Gemeinde und wollen auch auf kurzem Weg für unsere Bürger erreichbar sein. Da darf ich mich dann nicht hinter meinem Rechner verstecken. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, vor allem unter jüngeren Menschen, Einwohner, die Fragen schnell digital klären wollen. Und dafür wird es künftig mehr Möglichkeiten geben. Dafür müssen wir auch unsere Internetseite anpassen, damit jeder dort schnell findet, was er sucht und zum Beispiel gleich die Verlinkung zu einem Antrag nutzen kann.

Höchstförderung für Konzept

Die drei Kommunen haben für das Konzept Fördermittel beantragt und dafür 205 000 Euro bewilligt bekommen. Eine stattliche Summe.

Das ist der Höchstbetrag, und wir freuen uns natürlich über diese Unterstützung. Wir brauchen dafür IT-Spezialisten und die haben wir nicht im Haus, da muss eine Fachfirma ran. Uns helfen auch keine Pauschallösungen, sondern wir brauchen Angebote, die auf unsere Landgemeinde zugeschnitten sind. Das geht schon mit einem gewissen Aufwand einher. Nicht zu vergessen das Thema Datensicherheit, das bei dem Prozess eine große Rolle spielt und immer angepasst werden muss.

Können danach Aufgaben auch von einer Kommune für alle übernommen werden?

Das ist nicht unser Ziel. Jeder macht trotzdem seine Arbeit, es wird keine Verschiebung von Aufgaben geben.

Chance für neue Arbeitskräfte

Sie haben davon gesprochen, dass Ihnen die Digitalisierung helfen könnte, Arbeitskräfte für die Verwaltung zu finden. Was genau meinen Sie?

Wir sehen bei uns einem gewissen Altersabgang entgegen und ich habe schon die Befürchtung, dass es schwierig werden könnte, entsprechend qualifiziertes Personal zu finden. Cavertitz ist nicht Leipzig und auch nicht die Landkreisverwaltung, aber auch unsere Aufgaben werden immer komplexer und wir brauchen gutes Fachpersonal. Die Digitalisierung ist unsere Chance, Stellen attraktiver zu gestalten. Außerdem bieten sich dadurch auch mehr Möglichkeiten, tageweise im Homeoffice zu arbeiten, was durchaus interessant sein kann. Das ist ein spannender Prozess, der vor uns liegt. Wir müssen den Weg gehen, alles andere ist keine Option.

Von Jana Brechlin