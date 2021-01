Cavertitz plant weitere Investitionen in Feuerwehren

Cavertitz

Hier eine Zisterne, dort ein neues Fahrzeug und anderswo vielleicht sogar ein Gerätehaus. Was sich liest wie ein Wunschzettel, sind nötige Anschaffungen und gehören zum Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Cavertitz. Dessen Fortschreibung mit künftig notwendigen Investitionen haben die Gemeinderäte bei ihrer Sitzung am Montagabend beschlossen.

Bestandsaufnahme für Ausstattung

Ohnehin müsse der Plan aller fünf Jahre angepasst werden, sagte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos). In den Unterlagen ist festgehalten, wie die einzelnen Ortswehren aufgestellt sind, wie viele Mitglieder zur Einsatzgruppe gehören, welche Technik zur Verfügung steht und wo perspektivisch investiert werden muss. Und genau darum geht es auch bei der jetzt beschlossenen Fortschreibung.

Voraussetzungen für Fördermittel

Denn will die Kommune Fördermittel für Investitionen beantragen, muss sie einen aktuellen Brandschutzbedarfsplan vorlegen. In der Empfehlung des Sächsischen Innenministeriums heißt es, die Gemeinden sollen die Ausstattung und die Leistungsfähigkeit ihrer Feuerwehren bewerten und „die daraus erforderlichen Maßnahmen veranlassen“.

Zisterne in Schirmenitz

Und das hat Cavertitz vor. Als nächstes müsse investiert werden, um die Versorgung mit Löschwasser auch in Zukunft zu gewährleisten. „Wir brauchen zum Beispiel eine Löschwasserzisterne in Schirmenitz“, sagte Christiane Gürth. Das habe man jetzt in den Plan aufgenommen.

Eine Löschwasserzisterne – hier ein Modell, bei dem man lediglich die Anschlüsse sieht – soll auch in Schirmenitz gebaut werden. Quelle: Axel Kaminski

Außerdem bräuchten die freiwilligen Feuerwehren in Bucha und Zeuckritz neue Fahrzeuge und die Kameraden in Sörnewitz ein neues Gerätehaus. Das seien alles Punkte für die perspektivische Planung.

Was nicht erreicht wird, bleibt im Plan

Wenn nicht alles in den nächsten fünf Jahren erreicht werde, müssten diese Ziele dann im Brandschutzbedarfsplan darüber hinaus fortgeschrieben werden, so die Bürgermeisterin. Der jetzt vorgeschlagene Plan sei mit dem Gemeindewehrleiter Hans-Günther Hesse abgestimmt, fügte sie hinzu. Daran gab es für die Cavertitzer Gemeinderäte nichts auszusetzen – einstimmig beschlossen sie die Fortschreibung des Planes.

Großinvestition in Cavertitz

Die letzte große Investition in das Feuerwehrwesen der Kommune war der Neubau des Verwaltungsgebäudes mit Sozialtrakt am Cavertitzer Gerätehaus, der im Herbst vergangenen Jahres übergeben werden konnte. Zur Sitzung am Montag beschäftigte der Bau die Räte noch einmal in einem anderen Zusammenhang: Sie mussten über die Kreditaufnahme zur Finanzierung entscheiden.

Barmittel fließen wieder in Haushalt

Dabei ging es um 200 000 Euro, die Cavertitz als Kredit für die Baukosten aufnehmen wollte. Die Summe sei bereits vom Landratsamt befürwortet und im Doppelhaushalt 2019/2020 vorgesehen gewesen. Allerdings habe man zunächst mit liquiden Mitteln gearbeitet. Mit der vorgesehenen Kreditaufnahme stehen diese Barmittel nun wieder im Haushalt zur Verfügung.

Zinsbindung für 20 Jahre

Die Verwaltung hatte bei drei Instituten ein Angebot angefragt. Die DKB Berlin hatte für das Kommunaldarlehen die günstigsten Konditionen geboten: Dort gibt es die 200 000 Euro für 0,34 Prozent und mit einer Zinsbindung von 20 Jahren. „Mir ist es wichtig, dass der Gemeinderat die Entscheidung mitträgt“, betonte Bürgermeisterin Christina Gürth. Da gab es offenbar keine Bedenken und stattdessen einhellige Zustimmung zur Kreditaufnahme.

Von Jana Brechlin