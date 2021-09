Cavertitz trennt sich von Trauerhallen

Cavertitz

Die Zahl der bewirtschafteten Trauerhallen in der Gemeinde Cavertitz wird schrumpfen. Ab Januar nächsten Jahres will die Kommune nur noch die Gebäude in Cavertitz und Lampertswalde unterhalten. Das hat der Gemeinderat jetzt entschieden.

Bestatter bieten auch Räume an

Trauerfeiern in den übrigen Dörfern müssen dann künftig in den Kirchen, einer der verliebenen Hallen oder unter freiem Himmel stattfinden. „Immer mehr Bestattungsinstitute haben mittlerweile selber Räumlichkeiten, die sie für Trauerfeiern anbieten“, so Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) bei ihren Ausführungen. Schon seit einigen Jahren beobachte man in der Gemeinde, dass die Trauerhallen immer weniger genutzt werden.

Verschiedene Eigentümer

Abgesehen von Cavertitz und Lampertswalde gibt es diese außerdem in den Ortsteilen Bucha, Olganitz, Schirmenitz und Sörnewitz. Überall fallen Kosten für Unterhalt und Bewirtschaftung an, allerdings sind die Eigentumsverhältnisse ganz unterschiedlich. Bis auf Cavertitz und Schirmenitz würden sich alle Hallen auf kirchlichen Friedhofsflurstücken befinden, sagte die Bürgermeisterin. In Cavertitz steht das Gebäude auf einem kommunalen Flurstück, grenzt rückwärtig an den Friedhof und wurde 2002 saniert.

Kirchen gestatten Nutzung

Mittlerweile würden die meisten Trauerfeiern oder Urnenbeisetzungen in den Kirchen vor Ort stattfinden – oft auch, weil der Platz in den Trauerhallen zu knapp sei, so Christiane Gürth. Man habe in den Kirchgemeinden nachgefragt und erfahren, dass in Bucha, Sörnewitz, Olganitz und Schirmenitz weltliche Feiern gegen ein Entgelt auch in der Kirche gehalten werden könnten. In Cavertitz verweise die Kirchgemeinde dazu auf die kommunale Trauerhalle. Auch in Lampertswalde sei diese weiterhin gefragt, auch weil der Friedhof nicht direkt neben der Kirche, sondern außerhalb des Ortes liege.

Pflicht zur Daseinsvorsorge

Grundsätzlich müssen Kommunen Trauerhallen vorhalten, bestätigte Christiane Gürth mit Verweis auf die Daseinsvorsorgepflicht. Allerdings reicht es, wenn lediglich ein Gebäude dazu bewirtschaftet wird. Wegen der Größe des Gemeindegebietes halte man an Cavertitz und Lampertswalde fest.

Gespräche mit Eigentümern

„Wir werden jetzt Stück für Stück das Gespräch mit den Eigentümern und der Kirchgemeinde suchen, um die Möglichkeiten für die verbliebenen Trauerhallen zu klären“, kündigte die Bürgermeisterin an.

Eine Enthaltung im Gemeinderat

Die Gemeinderäte folgten mehrheitlich dem Vorschlag der Verwaltung, ab 2022 nur noch zwei Gebäude zu bewirtschaften. Der Beschluss sieht auch vor, die Gebühr für die Nutzung, die aktuell 10,25 Euro beträgt, neu zu kalkulieren. Lediglich Volker Döring (CDU) enthielt sich der Stimme.

„Um alle Hallen weiter zu betreiben, wären die Investitionen zu hoch“, sagte Gemeinderat Florian Stehl (CDU) mit Blick auf die anfallenden Kosten. Und Ratsmitglied Mathias Gründel (CDU) bestätigte, dass der Bedarf für die Nutzung spürbar zurückgegangen sei: „In Bucha hatten wir seit 2016 nur eine Feier in der Trauerhalle.“

Von Jana Brechlin