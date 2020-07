Cavertitz

Die Gemeinde Cavertitz hat sich für eine taggenaue Abrechnung der Elternbeiträge während der Notbetreuung entschieden. Einmütig beschloss der Gemeinderat auf seiner Sitzung am Montag, dass Eltern für die Zeit vom 18. April bis 17. Mai nur die Tage berechnet werden, in denen der Nachwuchs tatsächlich in der Kindertagesstätte war. Damit geht die Kommune konform mit anderen Städten und Gemeinden. „Wir wollten eine möglichst gerechte und familienfreundliche Lösung finden“, sagte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos). Außerdem sei das Ziel gewesen, eine nach Möglichkeit einheitliche Regelung für die Oschatzer Region zu treffen.

Nur einen Antrag abgelehnt

Mit dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens waren vom 18. März bis 17. April die Kinderbetreuungseinrichtungen landesweit geschlossen und lediglich wenige Ausnahmen zugelassen worden. Bei dem jetzt gefassten Beschluss geht es um die zweite Phase vom 18. April bis 17. Mai, als die Notbetreuung schon ein Stück ausgeweitet wurde. In diesen Zeitraum fielen 19 Betreuungstage, wer sein Kind weniger in die Kita brachte, zahlt entsprechend weniger. Man habe immer versucht, eine Lösung zu finden, wenn Eltern eine Betreuung brauchten, versicherte Gürth. Lediglich einmal habe man einen Antrag ablehnen müssen, so Gürth. Die Bürgermeisterin lobte auch das Entgegenkommen der Eltern: „Viele haben sich arrangiert und ihre Kinder nicht jeden Tag in die Einrichtung gebracht.“

Keine Kurzarbeit für Erzieherinnen

Bisher gebe es im Freistaat einen Entwurf zur vollständigen Erstattung der Elternbeiträge für die Zeit bis 17. April. Für den zweiten Zeitraum sollen die entgangenen Einnahmen zumindest teilweise erstattet werden. Die Mitarbeiterinnen seien durchweg angestellt gewesen. Kurzarbeit habe man zu keiner Zeit vorgesehen, da der Kreis der Eltern, die Anspruch auf Notbetreuung hatten, sehr weitreichend war, so die Bürgermeisterin.

Die Gemeinderäte folgten dem Beschlussvorschlag der Verwaltung. Ratsmitglied Kenneth Schmidt ( CDU) meinte: „Die Lösung kommt den Eltern entgegen. Das ist ein Zeichen, das man setzen muss – gerade in dieser Zeit.“

Von Jana Brechlin