Cavertitzer Appell zum Schutz für Einwohner und Helfer

Cavertitz

Der tägliche Blick auf die Infektionszahlen ist für viele zur Selbstverständlichkeit geworden. Auch die Cavertitzer Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) hat die Entwicklung im Fokus, kein Wunder, schließlich hängt davon auch ab, ob der Betrieb, etwa in den Kindereinrichtungen, aufrecht erhalten werden kann.

Erzieherinnen wieder im Dienst

Vielerorts in der Region mussten Einrichtungen bereits zeitweilig schließen, weil Mitarbeiter und Kinder positiv auf das Coronavirus getestet wurden. „Das war auch bei uns der Fall, zum Glück sind aktuell wieder alle Erzieherinnen fit und im Dienst“, ist die Bürgermeisterin erleichtert. So könne man letztlich auch die ab Montag geltende Notbetreuung in den Kitas Lampertswalde und Cavertitz sicherstellen.

Anzeige

Warnung: Virus nicht verharmlosen

Zur kürzlich durchgeführten Wahl der Gemeindewehrleiter hatte sich Christiane Gürth mit einem Appell an die Vertreter der Feuerwehren gewandt: „Die Entwicklung zu beobachten, ist erschütternd“, sagte sie mit Blick auf die vielen Infizierten in der Region. Dabei warnte sie vor einer Verharmlosung. Man höre leider immer noch oft den Einwurf, das Virus gebe es gar nicht oder es sei lediglich wie eine Grippe. „Das ist es eben nicht“, betonte sie.

Zahlen mit deutlicher Sprache

Um das deutlich zu machen, reiche ein Blick auf die Zahlen: So waren zur Grippesaison 2019/2020 in Sachsen 50 Tote zu beklagen gewesen. Im Jahr zuvor habe man im Freistaat 74 Grippetote erfasst, blickte sie zurück. „Im Gegensatz dazu gibt es in Sachsen mit Stand zum 3. Dezember bereits 1010 Coronatote“, so Gürth. Mittlerweile ist diese Zahl im gesamten Freistaat auf mehr als 1500 gestiegen.

Helfer vor Überlastung schützen

Jetzt gelte es, den Kollaps des Gesundheitswesens zu verhindern. „Das Problem ist, dass das Personal am Ende ist, auf Verschleiß arbeitet und es auch hier Ausfälle wegen Krankheit gibt“, machte sie deutlich. Sie hoffe, dass alle gesund bleiben. Das sei zum Beispiel auch wichtig, um die Einsatzbereitschaft der Cavertitzer Feuerwehren abzusichern. In den Ortswehren der Gemeinde sind rund 200 Freiwillige organisiert, deren Hilfe nicht nur bei Bränden, sondern auch bei Unfällen oder technischen Hilfeleistungen angefordert wird.

Masken auf Fahrt zum Einsatzort

Wie der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz Frank Reichel bestätigt, würden alle Kameraden ihr Bestes geben, um vor allem auch in Krisenzeiten einsatzfähig zu sein. So minimiere man das Infektionsrisiko derzeit, in dem Treffen auf das unbedingt Nötige Maß beschränkt werden. Sind Abstände nicht einzuhalten – etwa bei Fahrten zum Einsatzort – werden Schutzmasken genutzt. „Die Feuerwehrleute gehen sehr verantwortungsbewusst mit der Situation um. Die Einsatzbereitschaft ist zu keiner Zeit gefährdet“, versichert er.

Kreative Ideen für Kontakt

Darüber hinaus sei Kreativität gefragt, um den Kontakt zu den Mitgliedern der Wehren zu halten. Vor allem die Jugendwarte hätten dabei zum Teil sehr gute Ideen entwickelt, um die Verbindung zum Nachwuchs zu pflegen. „Es gibt sogar eine Wehr, da werden eine Art Hausaufgaben an die Kinder und Jugendlichen verschickt“, erzählt Reichel, „da müssen Fragen beantwortet werden und die Kinder können so kontrollieren, was sie noch wissen.“

Von Jana Brechlin