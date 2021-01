Cavertitz

Viel Gesprächsbedarf gibt es derzeit in der Gemeinde Cavertitz und Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) will sich Zeit für die Fragen der Einwohner nehmen. Das versichert sie im Neujahrsinterview der OAZ und betont, sie sei zuversichtlich und hoffnungsvoll, um das Beste für die Gemeinde zu erreichen.

Projekte stagnieren zum Teil

Als wir vor einem Jahr aus diesem Anlass zusammensaßen, meinten Sie im Rückblick, 2019 war ein erfolgreiches Jahr für Cavertitz. Wie fällt Ihre Bilanz dieses Mal aus?

Das Jahr war natürlich sehr bewegt und in vielen Bereichen ganz anders, als wir erwartet hätten. Und Corona hat uns in manchen Dingen sehr ausgebremst. So ist zum Beispiel die Arbeit am Kommunen übergreifendem Wanderwegekonzept für die Dahlener Heide stagniert. Da müssen wir die Fäden in diesem Jahr wieder aufnehmen. Durch die Einschränkungen fehlen oft die direkten Gespräche, in denen man sonst viel klären kann, das ist schade. Aber trotz allem ist auch viel geworden, über das wir uns freuen können.

Investitionen und Engagement der Einwohner

Was zum Beispiel?

Ich denke da an das Sozialgebäude an der Feuerwehr in Cavertitz, das wir in Dienst stellen konnten. Das war eine große Investition und ein wichtiger Schritt für unsere Gemeinde. Außerdem haben wir mit Hilfe von Fördermitteln in die Schule investiert, neue Fenster eingebaut und begonnen, das Digitalpaket umzusetzen. Die Leitungen in den Klassenräumen sind verlegt und weil wir aus dem eigenen Haushalt noch Geld draufgelegt haben, konnten wir auch einen Klassensatz Tablets anschaffen. Auch wenn es in der Grundschule zunächst darum gehen sollte, die Kernkompetenzen – Rechnen, Lesen, Schreiben – zu vermitteln, wollen wir uns dem digitalen Wandel nicht verschließen und da auch kein Geld verschenken. Der Spielplatz in Bucha wurde erneuert und mich hat dabei besonders die Unterstützung der Feuerwehr gefreut, die zeigt, wie sehr sich Einwohner mit ihrem Ort verbunden fühlen. Eine wichtige Investition 2020 war auch die Gewässerunterhaltung an der Tauschke in Schirmenitz. Hier konnten wir dank der sehr guten Zusammenarbeit mit der Unteren Wasserbehörde die uns zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zur Gewässerunterhaltung aus den Jahren 2019 und 2020 bündeln und sinnvoll umsetzen.

Ärger wegen Biber in Schirmenitz

Stichwort Gewässer und Schirmenitz: Weil der Biber an der Tauschke fleißig baut, kommt weniger Wasser im Ort an, was die Hausbesitzer, die in die Dahlen einleiten dürfen, mit Sorge beobachten. Ist hier Entlastung in Sicht?

Leider nicht, das Thema beschäftigt uns weiterhin. Es gab einen Vor-Ort-Termin, bei dem das Landratsamt deutlich machte, dass ein Eingreifen nur sehr begrenzt möglich ist. Biber stehen unter Schutz und wer die Bauten der Tiere zerstört, dem drohen Strafen – da gibt es keinen Spielraum und die Unzufriedenheit der Anwohner ist sehr groß.

Wasser fehlt von oben und unten

Besteht die Gefahr, dass das Einleiten bald nicht mehr möglich ist und die Hausbesitzer erneut investieren müssen, um ihre Abwässer zu klären?

Noch funktioniert das Einleiten und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Aber Fakt ist, dass wir es nicht nur mit dem Biber zu tun haben, sondern auch mit heißen Sommern und ausbleibenden Regenfällen. Von oben kommt weniger Wasser und noch dazu sinkt der Grundwasserspiegel. Setzt sich diese Tendenz fort, wird das vielerorts spürbar. Das gilt auch für die Kommune: Perspektivisch brauchen wir eine Zisterne für das Löschwassser in Schirmenitz. Die könnte neben dem Gerätehaus entstehen. Hier wird es unsere Aufgabe, die Finanzierung dafür schnell auf den Weg zu bringen – ob nun mit Fördermitteln oder aus eigener Kraft. Das Thema Wasser beschäftigt uns in vielerlei Hinsicht.

Woran denken Sie da noch?

Etwa an den geplanten Polder in Außig. Das interessiert die Menschen vor Ort natürlich und es ist mitunter schwer zu vermitteln, wie lange so etwas bracht. Immerhin war das letzte Hochwasser schon 2013 und das ist schon ein paar Jahr her. Im Zuge des Baus wird die Dahle teilweise in ihr altes Bett verlegt – das hat dann auch wiederum Auswirkungen für Direkteinleiter.

Menschen werden disziplinierter

Sie hatten das Thema Corona schon angesprochen. Aktuell sind wieder Kitas und Grundschule geschlossen. Wie reagieren die Menschen auf Maßnahmen wie diese?

Es gibt Leute, die überhaupt kein Verständnis haben und ihrem Unmut auch Luft machen. Andere sehen, dass die Zahlen eine deutliche Sprache sprechen und es gar nicht anders geht. Mittlerweile steigt die Betroffenheit, die Erkrankungen sind näher gekommen, das macht viele Menschen sensibler und verständnisvoller. In der dörflichen Gemeinschaft, in der wir leben, ist es schwierig zu verinnerlichen, dass man plötzlich immer Distanz halten soll. Aber ich beobachte, dass hier viele disziplinierter werden und das müssen wir auch sein, damit die Infektionszahlen sinken, sonst dauern die Einschränkungen noch ewig.

Wunsch nach Normalität ist verständlich

Wie begegnen Sie Einwohnern, die das Ganze kritisch sehen und zum Beispiel für Kitaschließungen kein Verständnis haben?

Ich habe Verständnis, dass man endlich wieder Normalität will – das wünschen wir uns alle. Und darüber hinaus versuche ich, im Gespräch zu klären, warum jetzt dieses oder jenes nicht möglich ist. Wir müssen offensiv kommunizieren, bevor sich Gerüchte verbreiten, die für noch mehr Unsicherheit sorgen. Ich sehe, dass die Eltern durch die Schließungen sehr belastet sind, nehme ihre Ängste und Sorgen wahr. Manchmal kann man dann schon die Gemüter beruhigen. Aber es gibt natürlich auch Dinge, über die ich mich ebenso ärgere.

Entscheidungen mit Vorlauf gefragt

Welche meinen Sie?

Wenn Freitagnachmittag beschlossen wird, ab Montag Schulen und Kitas zu schließen, ist das schlichtweg zu knapp für die Eltern, sich um die nötigen Bescheinigungen zu kümmern und einen Antrag auf Notbetreuung zu stellen. Hier hoffe ich, dass künftig etwas vorausschauender entschieden wird. Ich sehe auch das Land bei den Betreuungsbeiträgen in der Pflicht: Wenn der Freistaat über Schließungen entscheidet, muss der Freistaat auch die Erstattungen übernehmen. Solche Unklarheiten finde ich ärgerlich, aber trotz allem bin ich der Meinung, dass unser Ministerpräsident in dieser sehr schwierigen Zeit einen wirklich guten Job macht.

Kirchschule Bucha vor Abriss

Trotz der schwierigen Zeiten – welche Pläne gibt es 2021 für Cavertitz?

Da sind einige Herausforderungen zu meistern. So müssen wir uns um die alte Kirchschule in Bucha kümmern. Das Haus steht auf lehmigem Boden, der sehr trocken geworden ist, wodurch sich das Mauerwerk mehrfach verschoben hat. Jetzt stehen wir vor der Frage: Sichern oder abreißen? Weil es keine Nutzung für das Gebäude gibt, kommt letzteres infrage. Ein Abriss kostet uns, wenn es dafür keine Förderung gibt, vielleicht 100 000 Euro. Das ist eine Summe, die tut uns weh. Hier in der Verwaltung wollen wir die Digitalisierung weiter vorantreiben. Nachdem wir zuletzt die elektronische Rechnung – E-Rechnung – eingeführt haben, soll im nächsten Schritt die E-Akte kommen. Außerdem sind wir in der Kohle-Ausstieg-Region, da gilt es zu prüfen, wie wir davon profitieren können und ob es Projekte in der Gemeinde geben könnte, die über das Programm zum Ausstieg gefördert werden können.

Vereinsleben pausiert

In den vergangenen Monaten ist das ehrenamtliche Leben in der Öffentlichkeit fast komplett zum Erliegen gekommen. Muss man da nicht befürchten, dass die Vereinslandschaft dünner wird?

Ich mache mir in vielen Orten tatsächlich keine Sorgen. Da sind die Feuerwehrvereine der Motor des gesellschaftlichen Lebens und es gibt weitere rührige Vereine. Ich denke da an die Sportvereine in Cavertitz und Schirmenitz, an die Heimatvereine in Klingenhain und Außig oder die Familien, die in Lampertswalde das Kinderfest organisieren und solche Beispiele gibt es noch einige. Schwierig ist es, wo der Nachwuchs fehlt, wo Ältere seit vielen Jahren engagiert sind und sich Jüngere noch nicht rantrauen, weil ihnen vielleicht die Zeit fehlt. Da wünsche ich mir sehr, dass sich neue Leute dazu finden und die auch willkommen sind. Dann wird mir nicht bange um das Leben in den Dörfern. Ich weiß, dass viele Ehrenamtliche sehr kreativ sind und in den Startlöchern stehen, um endlich wieder loslegen zu können.

Wieder mehr direkte Gespräche gewünscht

Wie schauen Sie auf das neue Jahr?

Vor allem hoffnungsvoll und zuversichtlich. Wir sollten die Chancen ergreifen, die sich uns bieten und das Beste für die Gemeinde herausholen. Den Kopf in den Sand stecken bringt uns nicht weiter. Auch wenn es aktuell schwierig ist mit direkten Kontakten, möchte ich mit den Einwohnern im Gespräch bleiben. Ich freue mich schon darauf, wieder mehr mit den Menschen reden zu können, bei Dorffesten oder Seniorengeburtstagen. Das ist mir wichtig und das möchte ich beibehalten.

