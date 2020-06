Cavertitzer Gemeinderat kritisiert lähmende Bürokratie

Cavertitz

Zu wenig Mitbestimmung, zu viel Bürokratie und kaum Aufträge für eigene Unternehmen – das kritisiert der Cavertitzer Gemeinderat Dietmar Sahlbach. Aus Protest nahm er zur jüngsten Gemeinderatssitzung nicht an einer Abstimmung teil. Im Interview spricht Sahlbach, der seit vorigem Jahr für den Treptitzer Verein zum ökologischen Gewässerschutz (VÖG) im Gemeinderat ist, über seine Gründe und darüber, was dringend geändert werden müsste.



Sie hatten zur letzten Gemeinderatssitzung in Zeuckritz den Sitzungssaal unter Protest verlassen. Warum?

Ja, das ist richtig. Allerdings war es nicht ganz so dramatisch, wie es die Schlagzeile in der OAZ vermuten lässt. Ich habe die nach meiner Ansicht unsinnige und unzumutbare Bürokratie im Falle der Autowerkstatt in Olganitz kritisiert und meinem Unmut darüber Luft gemacht. Aus Gewissensgründen habe ich dann die Teilnahme an der Abstimmung zu diesen Tagesordnungspunkten abgelehnt. Nach Rücksprache mit Frau Gürth habe ich dann vor der Abstimmung den Sitzungssaal verlassen. Sie meinte, dass sonst die Beschlüsse unwirksam sein könnten.

Welche Reaktionen haben Sie daraufhin erfahren?

Natürlich gab es viele Cavertitzer Bürger, die mich dazu angesprochen haben. Der Grundtenor lautete, einfach gesagt: „Endlich Einer, der mal den Mund aufmacht“.

Waren Sie da vielleicht etwas zu naiv, bei dem was als Gemeinderat auf Sie zukommt?

Ja, das kann man wohl so sagen. Als von den Bürgern gewählter Gemeinderat war ich davon ausgegangen, dass meine Lebenserfahrung und Kenntnisse als Bauleiter und Geschäftsführer gefragt sind und ich diese einbringen kann. Allerdings habe ich das Gefühl, dass das nicht unbedingt erwünscht ist. Alle Beschlussvorlagen sind durch die Verwaltung im Detail vorbereitet und werden im Schnellverfahren durchgezogen. Eine Beteiligung der Räte im Vorfeld findet kaum statt. Die Räte werden so zu „Statisten“ und „nicken“ die von der Verwaltung ausgearbeiteten Beschlussvorlagen nur noch ab.

Glauben Sie, dass das nur in Cavertitz so ist?

Nein, ich denke, dass dies in allen Parlamenten mehr oder weniger so geschieht. Die öffentlichen Verwaltungen sind inzwischen derart durch Gesetze, Verordnungen und Vorschriften gebunden, man kann es auch „geknebelt“ nennen, das Vernunft, zügige Entscheidungen und gesunder Menschenverstand häufig auf der Strecke bleiben. Das führt dann dazu, dass ein Bauantragsteller, wie im konkreten Fall, 17 Monate und länger auf seinen Baubeginn warten muss.

Sie haben kandidiert, um für den Abbau von Bürokratie zu kämpfen. Wo sehen Sie dafür noch die Notwendigkeit?

Die tagtägliche Bürokratie hat inzwischen alle gesellschaftlichen Bereiche durchdrungen und würgt viele Initiativen ab. Jeder Bürger hat da schon reichliche Erfahrungen damit gemacht. Ich nenne an dieser Stelle nur den verrückten Wunsch, eine Firma zu gründen. Bei dem Wust an bürokratischen Hürden werden viele Existenzgründer abgeschreckt. Ergebnis ist, dass der Mittelstand wegbricht, denn keiner will mehr Risiken eingehen. Dabei ist der Mittelstand das Rückgrat der Wirtschaft und schafft die meisten Arbeitsplätze.



Worauf zielt ihre Kritik, dass zu wenige Bauaufträge in der Gemeinde verbleiben?

Nur einer von 15 Aufträgen ist in meiner Amtszeit an Firmen im Gemeindegebiet von Cavertitz gegangen. Alle anderen Aufträge wurden an Firmen außerhalb der Gemeinde vergeben.

Der Spielraum ist auch knapp, denn die Kommunen sind an ein strenges Vergaberecht gebunden.

Die Ursprünge des Vergaberechtes stammen aus den 1950er Jahren. Damals lagen die Planungskosten bei drei bis fünf Prozent der Baukosten, heute sind es zehn bis 25 Prozent! Damals gab es keine Mehrwertsteuer, heute sind es 19 Prozent; damals gab es nur wenige Bauvorschriften, jetzt haben wir die meisten in der Welt. Um vergaberechtlich nicht angreifbar zu sein, werden die öffentlichen Aufträge in der Regel nur noch an den Billigsten vergeben. Leider führt die Vergabe an den Billigsten oft nicht zu den gewollten niedrigen Baukosten. Fakt ist, dass der Anbau des Feuerwehrgerätehauses in Cavertitz mit über 600 000 Euro Gesamtkosten viel zu teuer ist. Private Bauherren würden dafür die Hälfte bezahlen. Das Vergaberecht sollte dringend reformiert werden!



Welche Möglichkeiten gibt es aus Ihrer Sicht, dennoch Bauaufträge in der eigenen Gemeinde zu halten?

Es sollten so viele Aufträge an einheimische Firmen vergeben werden, wie möglich. Schließlich zahlen die Firmen und ihre Mitarbeiter Steuern. Mit freien Vergaben, beschränkten Ausschreibungen oder Stückelung in kleinere Lose ist da einiges möglich. Ansässige Firmen und Hersteller sollten mehr in die Vorbereitung einbezogen werden, um unnötige Kosten in Planung und in Ausführung zu vermeiden.

Sie haben jetzt einmal die Abstimmung verweigert, in der nächsten Sitzung wird es erneut um das gleiche Vorhaben gehen. Wie wollen Sie sich dann verhalten?

Bei der am 27. Juli angesetzten Sondersitzung „Autowerkstadt Olganitz“ werde ich aus genannten Gründen nicht teilnehmen. Zur nächsten regulären Ratssitzung, voraussichtlich am 29. Juni, werde ich anwesend sein.

