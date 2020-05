Cavertitzer Gemeinderat verweigert Abstimmung

Cavertitz/Zeuckritz

Eine Zusatzrunde müssen die Cavertitzer Gemeinderäte mit dem Bebauungsplan „Autowerkstatt Olganitz“ drehen. Den hatte die Kommune bereits Anfang Januar an das Landratsamt, das Genehmigungsbehörde ist, übergeben. Nachdem von dort eine Weile nichts zu hören war, kamen die Unterlagen schließlich zurück mit dem Hinweis, dass der B-Plan so nicht genehmigungsfähig sei. Deshalb musste der Satzungsbeschluss zur Sitzung am Montag aufgehoben, der Entwurf gebilligt und die erneute Auslegung beschlossen werden. Gemeinderat Dietmar Sahlbach, für den Treptitzer VÖG im Rat, reichte es da. Er verließ den Sitzungsraum und verweigere die Abstimmung aus Protest gegen die Bürokratie, erklärte er.

Verfahrensfehler soll beseitigt werden

Dabei hatte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) schon in der Aprilsitzung darüber informiert, dass das neuerliche Prozedere ansteht. Grund: Verfahrensfehler bei der Öffentlichkeitsbeteiligung. So werde verlangt, dass Lageplan und -beschreibung sowie die Ergebnisse der untersuchten Umweltbelange mit veröffentlicht werden. Mit dem begleitenden Planungsbüro sei bereits gesprochen worden. „Dort will man das kostenneutral erledigen“, versicherte die Bürgermeisterin. Dem Antragsteller sollten dadurch keine weiteren Kosten entstehen.

Nach über 17 Monaten noch keine Genehmigung

Die geplante Erweiterung des Betriebsgeländes, dabei handelt es sich hier um einen schon seit vielen Jahren tätigen Unternehmer, beschäftigt den Gemeinderat schon eine Weile. „Wir waren gut im Rennen und wollten das schnell ermöglichen“, bedauerte sie die Verzögerung.

Letztlich handele es sich um einen formalen Mangel, der ausgeräumt werden müsse, damit der Unternehmer bauen könne. Der Bauherr sei darüber bereits informiert. Gürth warb für den Beschluss, um Rechtssicherheit zu schaffen. Anderenfalls sei der Beschluss angreifbar und es könne dagegen geklagt werden. „Wir erleben gerade, wie klagewütig die Leute sind. Damit wäre dem Betrieb noch viel weniger geholfen.“

Dietmar Sahlbach zog den Neubau des Tesla-Werkes in Brandenburg zum Vergleich heran. In diesem Fall seien die nötigen Genehmigungen innerhalb weniger Wochen erfolgt. In Olganitz könne dagegen nach über 17 Monaten noch immer nicht gebaut werden.

„Das ist unzumutbar und ein Skandal“, schimpfte er. Der Gemeinderat kritisierte die Vorgehensweise als „unsinnige Bürokratie“ und kündigte an, an der Abstimmung nicht teilzunehmen. Seinen Worten ließ er Taten folgen und verließ zu den anstehenden Beschlüssen den Sitzungsraum in der Zeuckritzer Feuerwehr.

Rat und Verwaltung treffe keine Schuld

Obwohl der Unmut auch bei anderen Räten deutlich war, folgte niemand Sahlbachs Beispiel. Zum Glück für den Bauherrn: Ohne die nötige Zahl von Gemeinderäten keine Beschlussfähigkeit und das wiederum hätte weiteren Zeitverzug bedeutet. Die, die hier schon viele Jahre sitzen, erlebten so etwas nicht zum ersten Mal, sagte Michael Krauspe ( CDU) und fügte hinzu: „Das ärgert uns auch, ist aber kein Grund, laut zu werden.“

„Wir versuchen seit anderthalb Jahren zu helfen und geben uns Mühe“, betonte Gemeinderat Mathias Gründel ( CDU), „Rat und Verwaltung haben keine Akte daran, dass es jetzt so gelaufen ist.“

Einmütige Entscheidung zur Abstimmung

Wenn man sich hier nicht einig sei, helfe man dem Antragsteller nicht, machte Hans-Günter Hesse (VÖG) klar. Die verbliebenen Räte stimmten dann einmütig für die Aufhebung des Satzungsbeschlusses und die Billigung des Entwurfes sowie die erneute Auslegung.

Außerdem verständigten sich die Cavertitzer Räte auf eine Sondersitzung, um dort den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan zu fassen, damit die Unterlagen schnell wieder im Landratsamt zur Genehmigung eingereicht werden können.

Auch linker Gemeinderat verweigerte Abstimmung

Dietmar Sahlbach ist nicht der erste Gemeinderat, der seinem Ärger mit der Verweigerung an der Abstimmung Luft macht. Mit der Einführung der Ein-Euro-Jobs hatte sich 2006 im Wermsdorfer Gemeinderat eine heftige Debatte entbrannt, die seinerzeit das Ratsmitglied der Linken Günter Schmidt ins Rollen gebracht hatte. Er kritisierte, dass die Entlohnung von einem Euro pro Stunde menschenunwürdig sei. Weil andererseits Menschen aber darauf angewiesen sind, wolle er nicht mit Enthaltung oder Gegenstimme votieren. „Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren“, sagte er damals. Vielmehr gehe es ihm darum, ein Zeichen zu setzen, so Schmidt und verwies darauf, dass Einheitskanzler Helmut Kohl angekündigt hatte, dass sich Arbeit wieder lohnen müsse.

Auch Wermsdorfer Gemeinderat ging einst vor die Tür

Wie Dietmar Sahlbach am Montag zur Beratung in Zeuckritz zog auch Günter Schmidt anstelle der Abstimmung den Gang vor die Tür vor. Das Ganze wiederholte er in den folgenden Sitzungen in Wermsdorf noch mehrfach, immer als es darum ging, dass Maßnahmen für Ein-Euro-Jobber in die Wege geleitet werden sollten.

