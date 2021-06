Cavertitzer Gemeinderat spricht sich gegen Solarpark am Sportplatz Schirmenitz aus

Schirmenitz

In Schirmenitz soll es keine Photovoltaik-Flächenanlage geben. Darauf haben sich die Cavertitzer Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Montagabend verständigt. Anlass dafür war das Vorhaben eines Investors, auf rund 14 300 Quadratmeter Fläche ein solches Projekt umzusetzen. Der Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes, für den es auch eine Vollmacht des Grundstückseigentümers gibt, war im Frühjahr bei der Gemeinde eingegangen. Dieser Plan wäre Voraussetzung dafür, dass die 1,4 Hektar überhaupt anders genutzt werden können.

Verein nutzt das Feld fürs Training

Zwar müssen Kommunen Bauleitpläne aufstellen, sobald es für die städtebauliche Entwicklung nötig ist, ein Anspruch darauf besteht laut Baugesetzbuch aber nicht. Das gewünschte Areal ist bislang im Flächennutzungsplan der Gemeinde als Grünfläche mit Nutzung für den Sport ausgewiesen. Tatsächlich nutzt der örtliche Verein das Fußballfeld für das Training regelmäßig, hat den hinteren Teil samt ehemaligen Abreiteplatz derzeit unterverpachtet, so dass dieser Bereich aktuell als Wiese und für Tierhaltung genutzt wird.

Investor möchte Fläche mit Photovoltaikmodulen bestücken

Geht es nach dem Willen des Investors, soll diese Fläche mit Photovoltaikmodulen bestückt werden. „Wir haben zu prüfen, ob das öffentlichen Interessen entgegen steht und müssen dabei aber auch die Interessen des Antragstellers berücksichtigen“, sagte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos).

Man habe umfangreich abgewogen und dafür auch das Gespräch mit dem Sportverein gesucht. Dieser könne sich durchaus vorstellen, auf den Trainingsplatz zu verzichten, allerdings würde die Photovoltaikanlage auch einen 20 Meter breiten Streifen des Fußballplatzes in Anspruch nehmen. Eine deutliche Einschränkung für den Trainings- und Spielbetrieb. Geprüft worden seien angesichts der Lage auch die Bebauung ringsum und mögliche Auswirkungen auf Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, so Gürth.

Ortsprägender Charakter wird durch Anlage gestört

Man befürchte eine starke Beeinträchtigung der Sichtachsen des Dorfes und eine Blendwirkung durch die voraussichtlich nach Süden ausgerichtete Aufstellung der Module, sagte die Bürgermeisterin. Der ortsbildprägende Charakter mit der historischen Kirche sowie dem direkt anschließenden Friedhof – hier wurden noch Gründe der Pietät angeführt – werde dadurch gestört.

Flächenverlust für Gemeinde

Abgesehen davon, könnte die Fläche künftig für eine Wohnbebauung oder zur Erweiterung der benachbarten Gewerbeflächen an Bedeutung gewinnen. „Nicht zuletzt bedeuten die 1,4 Hektar auch einen Flächenverlust“, gab Christiane Gürth zu bedenken. Man sei dabei nicht grundsätzlich gegen die Nutzung erneuerbarer Energien, aber der Auffassung, dass für Photovoltaik-Anlagen vor allem vorhandene Dachflächen genutzt werden sollen, unterstrich sie.

Öffentlichen Belange überwiegen

Letztlich würden die öffentlichen Belange die privaten an dieser Stelle überwiegen, sagte sie. Die Verwaltung schlug deshalb vor, den Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes abzulehnen. Das stieß bei den Gemeinderäten auf einhellige Zustimmung. „Ich begrüße den Vorschlag der Verwaltung“, bekräftigte Mario Röder (SPD) und Michael Krauspe (CDU) verwies nochmals auf den Standort mitten im Ortskern, der eventuell noch für künftige Wohnbebauung gefragt sein könnte: „Wir sollten uns diese Möglichkeit offen halten“, sagte er.

Von Jana Brechlin