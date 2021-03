Cavertitzer Haushalt mit Defiziten

Cavertitz

Der Cavertitzer Haushalt für die Jahre 2021 und 2022 ist beschlossene Sache. Die Gemeinderäte stimmten auf ihrer Sitzung für Satzung und Plan des Doppelhaushaltes und haben damit die Grundlage für das weitere Wirtschaften in der Kommune gelegt.

Höhere Erträge, trotzdem Defizite

Doch das wird nicht einfach. Zwar rechnet die Verwaltung in beiden Jahren mit höheren Erträgen im Vergleich zu den Vorjahren, jedoch steigen auch auf die Aufwendungen. „Beide Haushalte weisen erhebliche Defizite auf“, konstatierte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos). Konkret heißt das: Ein Fehlbetrag von 560 100 Euro in diesem und ein Fehlbetrag über 519 600 Euro im nächsten Jahr.

Abschreibungen allein helfen nicht

Das Defizit können auch Abschreibungen oder die Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes – 70 000 Euro gibt es aus dem Fonds in diesem Jahr – nicht wettmachen. Dieses Jahr werden rund 318 000 Euro Abschreibungen aus Altvermögen verrechnet, für 2022 können knapp 312 700 Euro verrechnet werden. Ein Ausgleich werde letztlich durch die Sonderergebnisse der Jahresrechnungen 2015 und 2016 möglich, erklärte die Bürgermeisterin.

Weitere Investitionen vorgesehen

Die Gemeinde will auch mit dem aktuellen Haushalt weiter investieren, nämlich 748 300 Euro in diesem Jahr und 924 000 Euro im folgenden Jahr. Das Geld soll hauptsächlich in die Feuerwehren, die Abwasserbeseitigung und in die kommunalen Straßen fließen.

Mit Plan aktionsfähig

Satzung und Plan haben vor dem Gemeinderatsbeschluss öffentlich ausgelegen, Einwände seien keine geltend gemacht worden, so Christiane Gürth. Das nordsächsische Kommunalamt habe ebenfalls keine Bedenken geäußert. „Mit dem bestätigten Haushalt sind wir voll aktionsfähig“, sagte sie.

Gelder ins laufende Jahr übertragen

Bereits zuvor hatten die Gemeinderäte dafür gesorgt, dass Gelder von noch nicht abgeschlossenen oder abgerechneten Maßnahmen vom Vorjahr in das aktuelle Jahr übertragen wurden. Dabei handelte es sich etwa um Mittel für das Computerkabinett der Grundschule oder für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in Klingenhain. Auch der Planansatz für das Förderdarlehen zum Bau des Mischwasserkanals in Olganitz musste übertragen werden, gleiches gilt für Straßenbaumittel mithilfe der Pauschale des Freistaates.

Von Jana Brechlin