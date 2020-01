Cavertitzer Kinder müssen schnell und stark sein

Cavertitz

Mit großem Einsatz haben Cavertitzer Grundschüler am Mittwoch ihre stärksten Sportler gesucht. Unterstützt von Eltern und Großeltern wurde der Ausscheid in der Turnhalle an verschiedenen Stationen ausgetragen. „Wir sind froh über diese Unterstützung, ohne so viele Helfer wäre der Wettkampf gar nicht möglich“, sagte Lehrerin Claudia Wagner.

Begonnen wurde mit einer gemeinsamen Erwärmung. Quelle: Jana Brechlin

Nach der gemeinsamen Erwärmung, für die sich verschiedene Grundschüler eine Choreografie überlegt hatten, konnten sich die Mädchen und Jungen in Kraft, Geschick und Schnelligkeit messen. Dabei galt es zum Beispiel in einer vorgegebenen Zeit möglichst viele Sprünge zu schaffen, Bälle zu werfen oder einen Parcours zu meistern. Alles Übungen, die auch Teil des Sportunterrichtes der Grundschüler sind. Am Mittwoch nun musste das Können unter den Anfeuerungsrufen der Freunde und Mitschüler auf den Punkt abgerufen werden.

TEXT UND FOTO: Jana Brechlin

