Cavertitzer mit Anwältin gegen Funkturm

Die Bürgerinitiative (BI) gegen 5G Cavertitz will den Bau des geplanten Funkturmes am Ortsrand weiter verhindern. Zur Kritik der Initiative gehört, dass der für Mobilfunk vorgesehene Mast bei Cavertitz zu nah an der Wohnbebauung sowie an Grundschule und Kindertagesstätte ist. Die Mitglieder der BI befürchten gesundheitliche Risiken durch die Strahlenbelastung. Darauf machten sie zuletzt auch mit Bannern, die im Ort angebracht wurden, aufmerksam. Unterstützt wurden sie dabei von Eltern und Einwohnern.

Offenen Brief unterzeichnet

Die BI setzt weiter auf den Austausch mit Gleichgesinnten. Wie Beate Riesenberg und Thomas Barth mitteilen, sei diese Woche einen offener Brief des Bündnisses verantwortungsvoller Mobilfunk Deutschland unterzeichnet worden, der sich an den Bundespräsidenten sowie alle Bundes- und Landespolitiker richtet. Auch die Bürgerinitiative Mahlis unterstützt die Aktion, an der sich 150 Bürgerinitiativen und Vereine beteiligt haben.

Kritik an Initiative der Bundesregierung

Auslöser war offenbar die Dialoginitiative zum 5G-Funk der Bundesregierung. Dabei würden Risiken unter den Teppich gekehrt und sich über den rasant steigenden Energiebedarf durch 5G sowie die Möglichkeit der Überwachung ausgeschwiegen. Die Initiativen fordern unter anderem eine Folgenabschätzung durch unabhängige Experten, Strahlenminimierung und die Beachtung des Vorsorgeprinzips.

Lokale Vernetzung mit Gleichgesinnten

Die Cavertitzer unterstützen außerdem die Petition gegen den Ausbau des 5G-Netzes in Oschatz, die Dirk Engel diese Woche Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) überreicht hat. „Die lokale Vernetzung mit ähnlichen Initiativen hat für uns weiterhin einen großen Stellenwert, da das Problem Mobilfunkausbau derzeit fast jede Gemeinde betrifft“, heißt es.

Widerspruch eingelegt

Für ihr Ziel, den Bau des Funkturmes am Ortsrand zu verhindern, setzt die BI Cavertitz auch auf juristischen Beistand. So werde man von einer Anwältin unterstützt, die bereits mehrere Funktürme verhindern konnte und eine Anwohnerin vertritt, die beim Landratsamt Nordsachsen Widerspruch gegen die Baugenehmigung für den Funkturm eingelegt hat.

Bauherr setzt Vorbereitungen fort

Darüber ist man auch beim Bauherrn, der Deutschen Funkturm GmbH, im Bilde – ohne allerdings sonderlich beeindruckt zu sein. „Uns ist bekannt, dass ein Drittwiderspruch vorliegt“, bestätigt Steffen Branse vom Unternehmen auf Anfrage. Dieser habe jedoch keine aufschiebende Wirkung. „Das ist für uns keine Veranlassung, die vorbereitenden Tätigkeiten zu unterbrechen“, so Branse.

Verweis auf geltende Grenzwerte

Über den Baubeginn werde man sowohl den Landeigentümer als auch die Gemeinde zu gegebener Zeit informieren. Zum Argument der Kritiker zu gesundheitsschädlichen Funkstrahlen verweist Steffen Branse auf geltende Grenzwerte. Diese seien auf breiter Datenbasis, etwa der Weltgesundheitsorganisation und des Bundesamtes für Strahlenschutzes, gesetzlich festgelegt und die Werte der Funkanlagen würden deutlich darunter liegen.

