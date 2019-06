Oschatz/Dahlen

Unter dem Titel „Lieder zwischen Krieg und Frieden“ lädt der Kammerchor Ton-Art am kommenden Sonntag zu seinem musikalisch bislang anspruchsvollsten Programm in die Kirchen Dahlen und Oschatz ein. Die Konzerte beginnen am 16. Juni um 15 Uhr in der Stadtkirche Dahlen und um 18 Uhr in der St. Aegidien-Kirche Oschatz.

Proben bei der Chorfahrt

Die knapp 30 Sängerinnen und Sänger, die inzwischen nicht nur aus dem Oschatzer Raum, sondern auch aus Thüringen und Sachsen-Anhalt kommen, nutzten das erste Halbjahr sowie die traditionelle Chorfahrt, um sich diesem großen Thema aus dem Blick verschiedener Jahrhunderte zu widmen. So werden Texte aus dem 16. Jahrhundert, vertont von Heinrich Schütz, ebenso zu hören sein wie Trauermotetten vom ehemaligen Kreuzkantor Rudolf Mauersberger und dem Thomaskantor Johann Sebastian Bach. Moderne Musik von Udo Lindenberg holt die Konzertbesucher wieder zurück ins Jetzt, verspricht Chorleiter Benjamin Zschau.

Erstmals wirken Kinder von Chormitgliedern mit

Besonders eindrucksvoll wird bei diesem Programm wieder die Begleitung durch ein versiertes Instrumentalensemble aus den Reihen der Sänger sowie erstmals in der Chorgeschichte durch das Mitwirken der Kinder von Chormitgliedern sein. Übrigens steht Ton-Art ein anstrengendes Wochenende bevor, denn der Chor nimmt bereits am Sonnabend am Muldentaler Chorwettbewerb teil, um dort erstmals Wettbewerbsluft zu schnuppern. Das Wertungssingen beginnt um 12.20 Uhr in der Kirche St. Egidien Colditz.

Von OAZ