Chor Ton-Art gibt Weihnachtskonzerte in Oschatz und Strehla

Oschatz/Strehla

Die Sängerinnen und Sänger des Lampertswalder Kammerchores Ton-Art haben am Wochenende in der alten Schule Wellerswalde für ihre beiden Weihnachtskonzerte geprobt. Chorleiter Benjamin Zschau dirigiert hier das Taizé-Stück „Im Dunkel unsrer Nacht“.

„Unsere Weihnachtskonzerte kommen in diesem Jahr ganz ohne Instrumente aus. Das gab es noch nie“, so Zschau. Die 35 Chormitglieder von Ton-Art werden am Sonnabend, dem 21. Dezember, ab 15.30 Uhr in der Strehlaer Kirche und ab 18 Uhr in der Oschatzer Klosterkirche zu hören sein. Die Konzertbesucher können sich auf vorwiegend deutschsprachige Weihnachtslieder freuen. Ein Video von der Probe unter: www.lvz.de/Region/ Oschatz

Von Frank Hörügel