Oschatz

Wer hat an der Uhr gedreht? Na Christian Forke aus Oschatz! Und das hat beispielsweise am Sonntag ganz schön lange gedauert. Knapp vier Stunden hat der 45-Jährige damit zugebracht, sämtliche Uhren in seinem Geschäft am Altmarkt in Oschatz auf die Winterzeit zu stellen. Schließlich sind es nicht nur die Wanduhren. Auch die Armbanduhren und die Uhren aus dem Schaufenster müssen gestellt werden. Etwa 90 Prozent aller Uhren in seinem Geschäft stellen sich nicht automatisch um. Bei knapp 400 Uhren ist das schon eine ordentliche Arbeit.

Etwa 400 Uhren gibt es insgesamt im Laden. Quelle: Kristin Engel

Seit November 2019 hat Christian Forke im Geschäft den Hut auf. Zuvor war seine Mutter, Carmen Forke, die Chefin. Und davor? Ja die Geschichte der Familie geht weit zurück. Denn der Beruf wurde Christian Forke schon in die Wiege gelegt. Urgroßvater Walter Forke Senior hat im Jahr 1919 angefangen, als Goldschmied zu arbeiten. Walter Forke Junior – also der Großvater von Christian Forke – hat dann den Beruf des Uhrmachers in Halle erlernt. Krieg und Kriegsgefangenschaft brachte ihn zwar ein Stück fort von seinem Beruf. Doch als er nach Oschatz zurückkehrte, stieg er voll ins Uhrengeschäft ein und vermachte sein Erbe an seinen Sohn Wolfgang Forke, der das Geschäft in den 1980er-Jahren übernahm. Als dieser 2012 verstarb, übernahm Carmen Forke das Geschäft, bis sie 2019 in ihren wohlverdienten Ruhestand ging und sich nun voll und ganz der Kunst widmen kann, die ebenfalls im Laden erhältlich ist.

Schon als Kind dem Opa zugeschaut

All diese Zeiten hat nur die alte Standuhr miterlebt, die noch heute im Geschäft zu finden ist. Sie hat einen wunderbaren Klang, ist jedoch aktuell leider nicht in Betrieb, weil es Christian Forke noch nicht geschafft hat, sie wieder in Schwung zu bringen. Denn die Kunden gehen immer vor. So wartet die „alte Dame“ noch darauf, bald wieder zum Einsatz zu kommen.

Von der Armbanduhr bis zur Turmuhr. Christian Forke kann sie alle reparieren. Quelle: Kristin Engel

Christian Forke selbst stand schon als Steppke bei seinem Opa mit im Laden und schaute gespannt zu, wie dieser kaputten Uhren wieder neues Leben einhauchte. „Mein Opa hat sich immer gefreut, wenn ich in der Werkstatt war“, erinnert sich der Oschatzer. So wuchs er quasi im Uhrengeschäft auf und wollte in die Fußstapfen seiner Vorgänger treten.

Nach seinem Realschulabschluss ging es für ihn nach Glashütte in die Uhrmacherschule. Zur Erklärung: Glashütte ist ein Ort im Osterzgebirge, in dem ab etwa 1875 die Uhren- und Feinmechanische Industrie zum wirtschaftlichen Rückgrat der Stadt wurde. Von 1992 bis 1995 wurde ihm hier alles beigebracht, was man als Uhrmacher wissen muss. So konnte er bald von der winzigen Damenarmbanduhr bis hin zur riesigen Standuhr alles reparieren.

Viele Ersatzteile werden nicht mehr hergestellt

„Sofern Teile vorhanden sind“, betont er. Denn gerade bei alten Uhren fehlen oft Ersatzteile, um sie wieder in Gang zu setzen. Da bleibt nur eine Suche bei Ebay. „Wenn man viel Zeit hat und auf ein Ersatzteil wartet, dann geht einiges. Doch es kann auch sehr lange dauern. Die Teile werden schlichtweg nicht mehr hergestellt.“ Doch die meisten Probleme, die Uhren haben, die von den Kunden gebracht werden, sind leicht zu beheben. Oft bedarf es nur einer Reinigung. Manche Uhren haben Wasser abbekommen oder ein Zeiger ist abgefallen. Das ist für den Uhrmacher leicht zu beheben.

Uhrmacher Christian Forke mit der Standuhr, die mehrere Generationen überdauert hat. Quelle: Kristin Engel

„Das Schöne an meinem Beruf ist, dass man immer verschiedene Sachen macht. In der Ausbildung wurden wir gefragt, wer sich vorstellen könnte, in der Uhrenfabrik zu arbeiten. Ich habe meine Hand nicht gehoben. Ich wollte nicht von früh bis abends immer die selben Handgriffe machen. Die Kunden hier im Geschäft bringen immer etwas anderes.“ Christian Forke zeigt auf die Uhren an der Wand. Dabei handelt es sich um Uhren, die er reparieren konnte. „Die Kunden freuen sich, wenn sie sehen, dass eine Uhr wieder schlägt, die jahrelang nicht funktioniert hat.“

An seinem Beruf fasziniert ihn zudem die Entwicklung der Uhr. So kam in den 1970er-Jahren nach und nach die Quarz-Uhr mit Batterie in Mode. Es gefiel den Menschen, nicht mehr jeden Tag die Uhr aufziehen zu müssen. Seit den 2000ern haben viele Menschen jedoch wieder Interesse an den mechanischen Uhren. Auch Glashütte-Uhren sind sehr gefragt. Diese Uhren werden aber seit 30 Jahren nicht mehr hergestellt beziehungsweise sind nur für einen sehr hohen Preis zu bekommen.

Uhren über Uhren im Laden. Quelle: Kristin Engel

„Jeder Kunde hat seinen ganz individuellen Geschmack. Das gilt nicht nur für Armbanduhren, sondern auch für Wanduhren. Doch den schöneren Schlag hat eindeutig der alte Regulateur. Da kann keine Uhr mit Batterie mithalten“, weiß der 45-Jährige. Kuckucksuhren seien dagegen kaum noch gefragt, erzählt er weiter. „Außer im Schwarzwald. Da fahren Touristen aus der ganzen Welt hin, um sich eine Kuckucksuhr zu kaufen.“ Zudem erinnert er sich gern daran, einmal die teuerste Uhr der Welt in den Händen gehalten zu haben. Diese hatte damals einen Wert von 300 000 Mark. Sie hatte Schlagwerk und einen ewigen Kalender. Christian Forke hat sie in Schaffhausen in der Schweiz bewundern können.

Ein halbes Jahr Ruhe vor der Zeitumstellung

In seinem Geschäft in Oschatz läuten stündlich die Uhren. Doch weder das Ticken noch das Schlagen nimmt Forke bewusst wahr. Das Geräusch ist ihm längst in Körper und Geist übergegangen.

Die größte Uhr, bei der er für Wartung und Reparatur zuständig ist, ist die Rathausuhr in Oschatz. Auch bei ihr musste er am vergangenen Wochenende an den Zeigern drehen. Das machte er jedoch schon am Samstagabend, gibt er zu. Nun hat er erst einmal ein halbes Jahr „Ruhe vor der Zeitumstellung“. Doch langweilig wird es ihm nicht. Denn sobald eine Uhr in Oschatz mit dem Schlagen aufhört, ist der Uhrmacher wieder gefragt.

Von Kristin Engel