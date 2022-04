Christiane Gürth darf in Cavertitz zur Wahl antreten

Cavertitz

Zur Bürgermeisterwahl am 12. Juni wird in Cavertitz nur ein Name auf dem Wahlzettel stehen: Amtsinhaberin Christiane Gürth (parteilos) bleibt einzige Bewerberin. Die Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses Gabriele Kläber bestätigte, dass lediglich ein Wahlvorschlag eingegangen war.

Christiane Gürth war von den Kreisverbänden von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Linken als gemeinsame Kandidatin aufgestellt worden. Zuvor hatte die Amtsinhaberin erklärt, dass sie ihre Arbeit in der Kommune gerne fortsetzen wolle. „Wir können hier noch Vieles gemeinsam erreichen“, sagte sie.

Von Jana Brechlin