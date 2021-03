Circus Alexander in großer Not

Oschatz/Delitzsch

„Wohin soll das noch alles führen?“, fragt Vivian Freiwald, Artistin im Circus Alexander. Die Kräfte, um zu kämpfen, schwinden. Alle Gastspiele sind bis April abgesagt. Und sie macht sich kaum Hoffnungen, dass es danach weiter geht. Gemeinsam mit ihrem Mann Gino Lauenburger und Töchterchen Jaya geht sie regelmäßig die Tiere füttern, die im Winterquartier in Delitzsch untergebracht sind. Die Kleine liebt es, den großen Tieren eine Möhre zu geben. Doch die sind knapp. Ebenso wie Heu, Stroh, Kraftfutter, eigentlich fehlt es an allem. „Das hier ist alles, was wir noch haben. Das reicht nur noch für ein oder zwei Tage. Und was dann?“ Vivian Freiwald muss kräftig schlucken. „Ich dachte nicht, dass wir noch verzweifelter sein könnten als im letzten Jahr. Doch ich weiß einfach nicht, wie es weiter gehen soll. Ohne die Unterstützung der Spender wären wir schon lange untergegangen. Doch irgendwann ist auch hier Schluss. Viele haben bereits ein, zwei, ja sogar drei Mal etwas gespendet. Doch wie lange kann das noch weiter gehen?“

Anfang des Jahres wurde ihnen die Soforthilfe ausgezahlt. Doch das war für den Familienbetrieb nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Anträge seien „in Bearbeitung“, heißt es von Seiten der Behörden. „Aber ich kann nicht zu meinen Tieren gehen und sagen ‚Ihr bekommt heute kein Futter. Es ist noch in Bearbeitung‘. Wir brauchen es jetzt – nicht später. Wir stehen so kurz davor, auch noch weitere Tiere verkaufen zu müssen.“ Alle Fahrzeuge haben die Zirkusleute bereits abgemeldet und den Trailer verkauft, um Geld für Lebensmittel zu haben. Doch das stellt sie wieder vor neue Herausforderungen: „Wir hatten zwei Fahrzeuge für die Tiertransporte, bevor wir den Trailer verkauft haben. Wenn es nun also doch wieder los gehen sollte, müssen wir zwei Mal fahren, bis wir uns ein neues Fahrzeug leisten können. Unsere Familie ist verzweifelt, weil niemand weiß, was aus uns wird. Uns holt der Gedanke immer wieder ein: „Wie lange können wir noch durchhalten? Es ist unsere Tradition, unser Familienunternehmen. Wir müssen für alle sorgen“, so die Artistin. Nach wie vor wird noch trainiert. Doch auch das wird weniger. „Für was sollen wir noch proben? Das Wichtigste für uns war der Weihnachtszirkus. Dieser wurde abgesagt. Wir sind alle erschöpft.“

Töchterchen Jaya liebt es, die großen Tiere zu füttern. Quelle: privat

Neben Geld benötigt der Zirkus Futter für die Tiere: Heu, Stroh, Kraftfutter, aber auch Wurmkur.

„Wir müssen helfen!“, sagt auch der Oschatzer Dietmar Schurig. Er selbst hat bereits mehrfach für den Zirkus gespendet. „Ich kann nur an alle Leute appellieren. Es handelt sich bei dem Zirkus Alexander im weitesten Sinne um ein Kulturgut, welches bereits seit Jahrhunderten existiert. Wenn wir nicht helfen, geht dieses verloren.“ Er selbst rührte bereits bei vielen Leuten die Werbetrommel. „Der Circus Alexander kommt aus Nordsachsen. Wir Nordsachsen sollten auch hier spenden. Jede noch so kleine Summe hilft!“

Kontodaten von Vivian Freiwald: DE63 1001 0010 0693 1161 19, Kontakt: 0177 6061990

Von Kristin Engel