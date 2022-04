Claus Dieter Andrä wirft Motoren an: Anknattern im Leisniger Technikmuseum

Leisnig

Er hat sie alle schon mal angeworfen, seine Motoren, so zur Probe. Wenn Claus Dieter Andrä am Wochenende zum Anknattern an und in sein Technik-Museum einlädt, soll alles laufen wie am Schnürchen.

’raus mit allem, was knattert

Alles, was knattern kann – ’raus in den Frühling... Unter diesem Motto lädt der Leisniger Oldtimer-Freund am Sonntag noch mal zum Anknattern an die Johannes-R.-Becher ein. Dieses Jahr wird eine Zäsur bringen. Andrä sagt jetzt schon: „Langsam ist es mal gut. Ich bin jetzt 85 Jahre alt. Es wird langsam beschwerlich“, sagt der Senior mit Herz für alte Motoren. Am Sonntag wird also alles, was beweglich ist, raus gefahren an die frische Luft. Und die ist alsbald erfüllt von Motorenklang und Dieselduft.

Freude auf Oldtimer

Das jährliche Ereignis zieht dann auch die Insider und manchen anderen Besucher auf das Gelände der früheren Nudelfabrik in Leisnig. „Bei schönem Wetter kommen manche Oldtimer-Freunde mit ihren Autos. Ich freue mich jeden Frühling auf dieses Wiedersehen mit den Freunden.“ Selbst bekennender Oldtimer-Fan, hat Claus-Dieter Andrä an dieser Facette des Anknatterns größte Freude.

Alles Bewegliche raus an die frische Luft Das gilt auch für alte Motoren. Quelle: (Archiv): Wolfgang Sens

Neustart nach Corona-Pause

Zwei Jahre lang musste Andrä jetzt auf dieses frühlingshafte Wiedersehen verzichten und die Leisniger auf diesen besonderen Frühlingsstart. Wegen der Corona-Bestimmungen mit ihren Kontaktbeschränkungen musste das Anknattern in zwei Jahren in Folge ausfallen. Und das ist dem Senior anzumerken, dass ihm das auch ein Ansporn ist, es dieses Jahr noch mal allen zu zeigen.

Ehefrau Monika mit in Aktion

Doch auch mit Rücksicht auf seine Ehefrau Monika möchte er es dann gern dabei bewenden lassen. „Sie ist ja immer mit am Start, vor allem vor dem Anknattern. Da macht sie im Museum alles sauber, kehrt und wischt. Es wird uns schon langsam etwas zu viel.“ Andrä kann das ganz in Ruhe sagen. Er weiß das Technik-Museum in guten Händen. Es bleibt in der Familie, sein Schwiegersohn möchte es künftig in seine Obhut nehmen. Was dieser dann macht, ob es dann auch noch so etwas wie das Anknattern geben wird, das kann Claus Dieter Andrä heute noch nicht sagen.

Monika Andrä, hier bei einer Oldtimer-Ausfahrt, ist auch am Technik-Museum immer mit in Aktion. Quelle: Sven Bartsch

Bratwurst und Durstlöscher

Er selber schmeißt jedenfalls noch mal richtig den sprichwörtlichen Riemen auf die Orgel, und zwar am Sonntag, 24. April. Etwa ab 10 Uhr geht es los. Die traditionelle Bratwurst vom Grill gibt es natürlich auch auf die Faust und einen Durstlöscher.

Das Museum für historische Maschinen & Fahrzeuge in Leisnig befindet sich in der Johannes-R. Becher-Str. 11.

Die Anfahrt mit dem Fahrzeug ist möglich über die: Autobahn 14 Abfahrt Leisnig, dann 8 km Richtung Leisnig - Bahnhof.

Die Anfahrt mit der Bahn ist möglich: über die Strecke Leipzig - Meißen, Fahrt bis Bahnhof Leisnig, von dort jeweils fünf Minuten Fußweg.

http://www.andrae-leisnig.de

Von Steffi Roback