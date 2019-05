Oschatz

Fieberhaft wird gekramt, geprüft und getauscht – bei der Kugelschreibertauschbörse, die auch noch am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr im Schwan in Oschatz geöffnet hat. Mit dabei Club-Chef Andreas Hennig. Seit der dritten Tauschbörse 1994 ist er mit dabei. „Ein solches Treffen findet zwei Mal im Jahr statt. Dieses Mal gibt es hier in Oschatz ein kleines Jubiläum. Es ist die 50. Tauschbörse“, verrät er. Jedes Mal findet diese an einem anderen Ort statt. Meistens sind es die Mitglieder, die diese in ihrer Nähe ausrichten. „Unsere Mitglieder kommen aus Schleswig-Holstein, Sachsen bis hin zu Zittau, Bayern, Oberpfalz, Thüringen und Liebschützberg.“ Andreas Hennig hat sich vor der Börse einmal in Oschatz umgesehen, kam so in das „O“ im Oschatz-Park und bestaunte die Kaffeekannen-Sammlung. „Ich war positiv erschüttert.

Weltrekordler strebt neuen Rekord an

So viele Kannen. Da bin ich froh, dass ich nur Kugelschreiber sammle. Die nehmen nicht ganz so viel Platz sein“, sagt er lachend. Über 70 000 Stück zählte seine Sammlung einst. Nun hat er sich fokussiert und seine Sammlung auf 22 000 reduziert. Auf einzelne Kugelschreiber konzentrierte sich vor fünf Jahren auch Mitglied Marcus Baum. Mit seiner Kugelschreibersammlung der Genossenschaftsbanken in Deutschland erzielte er den Weltrekord für die „größte monothematische Werbekugelschreibersammlung“. Aktuell hat er 35 000 Kugelschreiber in seinem Besitz. Darunter auch einen der Raiffeisenbank Oschatz, die nicht mehr produziert und somit auch schwer zu ergattern sind. Nun strebt er den nächsten Weltrekord an.

Skurrile Kugelschreiber

Kunterbunt sieht es derweil bei Mitglied Detlef Meyer aus. Auf Trödelmärkten schaut er, gemeinsam mit seiner Tochter, gerne nach skurrilen Kulis. So hat er einige in Form einer Steinschleuder, einer Tentakel, Autos, Blume, Einhorn, Flugzeug und viel mehr. Der Kugelschreiber mit seinen Initialen hat die Form eines Pinsels. Mittlerweile zählt er in seiner Sammlung 153 000 Kugelschreiber, die zum größten Teil seinen Wintergarten zieren. Schon vor der Eröffnung der Börse am Freitag brachten Oschatzer einige Kugelschreiber für die Sammler vorbei. Diese wurden unter den Mitgliedern aufgeteilt. Im Verein sind um die 80 Mitglieder. Bei der Tauschbörse in Oschatz sind 24 Club-Mitgliedern anwesend. „Früher haben wir uns nur an einem Tag zur Tauschbörse getroffen. Da die Anreise jedoch für viele sehr weit ist, kamen einige bereits am Freitag an. So konnte man am Abend noch gemütlich beisammen sitzen. Irgendwann entschieden wir uns dazu, auch am Freitag schon für drei Stunden zu öffnen“, so der Clubchef. Von 10 bis 15 Uhr ist die Börse am Sonnabend geöffnet.

Von Kristin Engel