Oschatz

Gemeinsam mit der Unternehmensberatung Rheintoechter aus Bad Honnef ermittelt die Wohnungsgenossenschaft Oschatz/Mügeln gerade, ob es in Oschatz einen Bedarf an Räumen für Co-Working gibt. Der Vermieter hat mehrere gute Gründe dafür, sich diesem Thema zu widmen. Eines davon heißt Leerstand.

Er sei derzeit nicht dramatisch, betont Vorstand Sven Petzold. Die Mietwohnungen im Fliegerhorst und in der Oschatzer Straße in Wermsdorf seien voll belegt. „Derzeit liegt der Leerstand über alle Objekte betrachtet bei sieben Prozent. Wir waren schon einmal bei drei Prozent, lagen 2005 aber auch mal bei 22 Prozent“, ordnet er den gegenwärtigen Stand ein.

Eine Idee gegen Leerstand

Aber Wohnungswirtschaft lebe eben nicht vom Blick auf die aktuellen Zahlen. Die demographische Entwicklung halte Herausforderungen bereit, denen man sich stellen müsse. „Wir sind deshalb ständig auf der Suche nach kreativen Ideen, um das Produkt Wohnung besser zu vermarkten“, betont Sven Petzold. Eine davon heißt Co-Working.

Der Landesverband der Wohnungsgenossenschaften untersuche dieses Thema gemeinsam mit der Agentur Rheintoechter aus Bad Honnef. Derzeit laufe ein Pilotprojekt mit drei Genossenschaften. Oschatz gehöre neben Grimma und Marienberg dazu.

Sven Petzold sieht für Oschatz dabei weniger neu gegründete Firmen, die zunächst in kleinen Räumen an ihren neuen, großen Ideen arbeiten, als Zielgruppe. „Meine ganz romantische Vorstellung ist, dass in unseren Co-Working-Büros Oschatzer arbeiten, die in Pantoffeln aus ihrer Wohnung zu ihrem Arbeitsplatz gelangen“, erklärt er und setzt damit auf Erfahrungen, die viele im letzten Lockdown gemacht haben. Immerhin werde jetzt schon wieder mehr über das Arbeiten von Zuhause, vielleicht sogar die Pflicht zum Homeoffice, gesprochen.

Co-Working statt Heimarbeit am Küchentisch

Generell biete es die Möglichkeit, Zeit für den Arbeitsweg zu sparen, ebenso wie Ausgaben für Benzin oder Zugticket und unnötige Kontakte zu meiden. Aber mancher habe eben auch die Erfahrung gemacht, dass ein Laptop auf dem Küchentisch kein eignes Büro ist, in dem man ungestört oder gar komfortabel arbeiten könne. Wäre da ein Schreibtisch in einer zum Büro umgebauten Wohnung in Oschatz nicht eine Alternative?

Damit könnte die Wohnungsgenossenschaft sicher die eine oder andere jetzt leer stehende Wohnung belegen. Aber wer soll diese Räume nutzen? „Ich sehe einen Bedarf dort, wo Familien bei uns bisher nach Wohnraum suchen, den wir nicht bieten können: Vier-Raum-Wohnungen“, erläutert Sven Petzold. Oft würde ihnen eigentlich eine Wohnung mit einem Kinderzimmer reichen. Aber ein Arbeitszimmer stehe eben dann und wann mit auf der Wunschliste. Warum also nicht die Wohnung in der richtigen Größe mieten und bei Bedarf den Arbeitsplatz mit dazu?

In Pantoffeln zur Arbeit

Wo in Oschatz diese Büros entstehen könnten, sei noch unklar. Wenn man in jedem Viertel, in dem man Wohnungen vermiete, so einen Raum anbieten könne, wäre das ein Anfang, schildert der Vorstand seine Überlegungen. Die Romantik mit den Hausschuhen müsse dann vielleicht noch warten - aber kurze Wege von der Wohnung zum Arbeitsplatz seien möglich. Und natürlich stehe eine Vermietung des Arbeitsplatzes auch Interessenten offen, die bisher nicht Mitglieder der Genossenschaft sind. Im besten Fall würden sie das dann, vielleicht sogar noch als Mieter einer Wohnung.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Unsere Vorstellung ist, derzeit leer stehende Drei-Raum-Wohnungen für diese Zwecke zu nutzen“, erläutert Sven Petzold. Diese seien 60 bis 70 Quadratmeter groß. In den bisherigen Schlafzimmern, Wohnstuben und Kinderzimmern ließe sich je ein Arbeitsplatz einrichten. Die Küche werde als Tee- oder Kaffeeküche eine Art Treffpunkt. Die genauen Untersuchungen, welche Anpassungen, sprich: Umbauarbeiten, man vornehmen müsse, liefen noch. Das Ziel, große und helle Arbeitsplätze anzubieten, sei jedoch klar. „Was so ein Platz dann kosten und welche Mietmodelle es geben wird, ist derzeit noch nicht kalkulierbar“, betont René Schreiber, der in der Genossenschaft für Vermietung und IT zuständig ist.

Schreibtischmiete statt Leerstandskosten

„So eine Wohnung verursacht im Jahr etwa 1000 Euro Leerstandskosten. Davon wollen wir runter, auch wenn sich mit den Arbeitsplätzen nicht so viel Miete erlösen lassen wird wie mit einer Wohnung“, rechnet Sven Petzold vor. Die Fußböden wolle man erneuern, die Elektrik auf modernsten Stand bringen und natürlich Maler durch die Räume schicken und dann wolle man die Nebenkosten wieder reinholen und möglichst noch einen kleinen Gewinn.

„Nach meiner Erfahrung müssen wir unseren potenziellen Mietern - egal ob für Wohnung oder Arbeitsplatz - etwas zeigen können“, erklärt Sven Petzold. Vielleicht werde es ja auch Probewochen oder -monate geben. Derzeit stehe man noch am Anfang und ermittle den Bedarf.

Umfrage soll Bedarf ergründen

An die Mieter habe man rund 1000 Handzettel verteilt, auf denen auch ein Zugang zu einer Umfrage vermerkt ist. „Diese Abfrage läuft noch bis Ende Januar“, sagt Birgit Eschbach von der Unternehmensberatung Rheintoechter, die das Pilotprojekt betreut. Und zwar nicht nur in Sachsen. „Ich bin seit gut einem Jahr mit diesem Thema an 26 Standorten in ganz Deutschland unterwegs“, erklärt sie. Sie baut darauf, mit der Umfrage, die auch über die Internetseite der Genossenschaft zugängig ist, nicht nur den aktuellen Bedarf zu erfassen, sondern auch einen Denkanstoß zu geben.

Wohnen könne man mit gleichem Komfort in kleineren Städten zu einem geringeren Preis als in Metropolen. Aber wo ist die Arbeit? Muss man unbedingt zu ihr pendeln? Und ist das täglich erforderlich? Antwort auf diese Fragen könnte ein Homeoffice bieten, dass sich nicht in der eigenen Wohnung befindet. Nach ihren bisher gesammelten Erfahrungen spielt bei dieser Entscheidung auch der Arbeitgeber, der diese Form zulässt oder behindert, eine wichtige Rolle.

Kaffeemaschine statt Tischkicker

Und tatsächlich würden abseits der Metropolen nicht die Start-Ups, die sich vernetzen wollen, die Hauptrolle beim Thema Co-Working spielen, sondern jene Leute, die in Ruhe am Computer arbeiten, telefonieren oder an einer Videokonferenz teilnehmen wollen. Einer Ruhe, die sie in der eigenen Wohnung nicht immer finden können. In solchen Co-Working-Büros müsse man auch das Klischees mit dem Tischkicker oder dem Bällebad nicht bedienen. Aber, und darin ist sie sich mit Sven Petzold einig, steigert es die Attraktivität eines solchen Angebotes, wenn die Kaffeemaschine dazugehört.

Wichtig seien nach ihren Erkenntnissen auch gute Verkehrsverbindungen zum Co-Working-Büro. Da seien tatsächlich dichte Bustakte und kurze Wege zur Haltestelle gefragt oder Innenstadtlagen, bei denen der Imbiss zur Mittagspause zu Fuß gut zu erreichen ist.

Erfolge abseits der Metropolen

Inzwischen gäbe es auch erste Erfolgsgeschichten von Co-Working außerhalb der Metropolen. Das nordwestbrandenburgische Wittenberge mit seinen rund 17000 Einwohnern stehe nicht in Verdacht, eine solche zu sein. „Wir haben dort Coworkin und Coliving für ein halbes Jahr mit 15 Mietern beim ‚Summer of Pioneers’ getestet“, erläutert Birgit Eschbach. Mittlerweile seien 100 weitere Mieter nachgekommen, die meisten aus dem Großraum Berlin.

Von Axel Kaminski