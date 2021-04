Collm-Klinik Oschatz: Bei Corona-Erkrankten an Belastungsgrenze

Oschatz

Am Montagnachmittag befanden sich sieben Corona-Patienten auf der Isolationsstation (zwischen 60 und 88 Jahre alt) der Collm-Klinik und zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation (77 und 85 Jahre alt). „Die Patienten liegen wegen der Virus-Mutationen alle einzeln in den Zimmern“, so der Klinik-Chef. Der Betreuungsaufwand für die Patienten auf der Isolationsstation sei fast so hoch wie für Patienten auf der Intensivstation. Darüber hinaus seien auch ambulant Patienten positiv getestet worden, die aber nicht stationär behandelt werden müssten.

Personal am Limit

Dennoch gebe es zum jetzigen Zeitpunkt noch Betten-Reserven. „Wir können unsere Kapazität noch weiter hochfahren“, so der Klinik-Chef. Allerdings sei das Klinikpersonal an der Belastungsgrenze angelangt. „Nach 14 Monaten Pandemie sind unsere Leute ziemlich ausgepowert und müssen zum Teil Übermenschliches leisten. Der zunehmend limitierende Faktor kann am Ende auch das Personal sein.“ Mit der Öffnung der Schulen nach den Osterferien am Montag bestehe zudem die Gefahr, dass in der Collm-Klinik beschäftigte Eltern positiv getesteter Schüler in Quarantäne gehen müssten und damit die Personaldecke weiter ausgedünnt werde. „Unter Aufbietung aller Möglichkeiten können wir aktuell die Dienste sicher stellen“, sagt Klinik-Geschäftsführer Härtel.

Überwiegend ältere Corona-Patienten

Anders als im bundesweiten Trend sinke der Altersdurchschnitt der Corona-Patienten in der Oschatzer Klinik nicht, sondern die Erkrankten seien überwiegend älter. „Die jüngste Corona-Patientin ist 60 Jahre alt“, so Härtel.

Verschärft werde die angespannte Situation dadurch, dass am Montag in der Notfallambulanz Hochbetrieb geherrscht habe. Am Vormittag habe es 32 Notfälle gegeben.

Von Frank Hörügel