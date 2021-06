Collm-Klinik in Oschatz öffnet wieder für Besucher

Oschatz

Anfang Dezember des vergangenen Jahres stand die Collm-Klinik kurz vor dem Kollaps. Mehr als 40 Mitarbeiter und Patienten des Krankenhauses hatten sich mit Corona infiziert. Ein Aufnahme-, Verlegungs- und Besucherstopp musste erlassen werden, um den Krankenhausbetrieb weiter absichern zu können. Seitdem dürfen Angehörige oder Freunde von Patienten die Klinik nur in Ausnahmefällen betreten.

Vorsichtige Öffnung

Mit dem Absinken der Infektionszahlen wird das Krankenhaus ab sofort wieder vorsichtig geöffnet. „Nach monatelangen Corona-Einschränkungen können wir mit den sinkenden Inzidenzen unser Besucherkonzept schrittweise lockern“, informiert Klinik-Geschäftsführer Stefan Härtel.

Pro Patient nur ein Bessucher

Folgende Besuchszeiten gelten: Dienstag, Donnerstag und Sonnabend jeweils von 16.30 bis 18 Uhr. Pro Besuchstag darf jeder Patient nur einen Gast empfangen. Die Besucher müssen einen Corona-Fragebogen zur Kontaktverfolgung ausfüllen, eine FFP2-Maske tragen, einen negativen Corona-Test vorweisen können oder genesen beziehungsweise vollständig geimpft sein. Härtel: „Selbstverständlich testen wir Besucher auch in unserer Klinik unmittelbar vor dem Patientenbesuch.“ Extra dafür wurde im Eingangsbereich der Klinik eine Teststation im ehemaligen Krankenhaus-Shop eingerichtet. Und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik lassen sich weiterhin einmal pro Woche testen – egal, ob sie geimpft oder nach einer Corona-Erkrankung wieder genesen sind.

Testen auch im Testzentrum

Alternativ können sich die Besucher im vorab auch im DRK-Testzentrum in der Döllnitz-Sporthalle oder in der Kloepfel Operations GmbH in der Venissieuxer Straße 6, Parkplatz Obi-Baumarkt, testen lassen.

Von Frank Hörügel