Collm-Region: Abschlussklassen starten wieder in den Unterricht

Zur Begrüßung an der Tür gab es am Mittwoch Schutzmasken, vor dem Betreten mussten die Hände desinfiziert werden und im Schulhaus waren strikte Wege zu befolgen und die Pausen versetzt zu nehmen, damit sich Schüler so wenig wie möglich begegnen. „Wir sind vorbereitet“, versicherte Wermsdorfs Oberschulleiterin Kerstin Krause bereits am Tag, bevor die Abschlussjahrgänge wieder in den Unterricht starteten.

Schon am Eingang der Oberschule weist ein Informationsblatt auf die geltenden Hygieneregeln hin. Quelle: Jana Brechlin

Zuvor hatte sie vom Landesamt für Schule und Bildung eine Erstausstattung an Masken und Desinfektionsmitteln erhalten. Ab sofort bereiten sich rund 45 Schüler – zwei zehnte Klassen sowie die neunte Hauptschulklasse – auf die Prüfungen vor.

Mehrere Zugänge führen ins Schulhaus

Dabei haben die Wermsdorfer das Glück, dass für alle drei Klassen jeweils ein Extra-Eingang in das Gebäude geöffnet werden kann. Von dort aus werden die Schüler in jeweils große Räume geleitet, die ein vereinzeltes Sitzen ermöglichen. „Die Türen bleiben geöffnet und das Reinigungspersonal ist angewiesen, täglich die Tische zu desinfizieren“, nennt Kerstin Krause weitere Maßnahmen, um den Unterricht für die Abschlussklassen in Corona-Zeiten abzusichern.

Schulleiterin Kerstin Krause hat für alle Schüler und Lehrer Masken und Desinfektionsmittel erhalten. Quelle: Jana Brechlin

Ein Großteil des Schulstoffes für die drei Klassen sei bereits geschafft, der Rücklauf der Homeschooling-Aufgaben gut. „Jetzt geht es darum, hauptsächlich die Prüfungsfächer zu unterrichten und offene Fragen zu klären“, sagt die Leiterin. Am 25. Mai beginnen die Prüfungen, die dann wegen des deutlich größeren Raumes im Kultursaal der Hubertusburg durchgeführt werden sollen – etwa für Deutsch und Mathematik. Fächer von kleineren Gruppen sollen in der Oberschule geprüft werden.

Mit den derzeit drei Klassen könne man die vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln gut einhalten, schätzt die Schulleiterin ein. „Wie das werden soll, wenn weitere Klassen hinzukommen, ist noch unklar.“ Dazu komme, dass es im Kollegium auch einige Frauen und Männer gebe, die bereits über 60 Jahre alt sind oder durch Vorerkrankungen als Risikopatienten gelten. „Deren Schutz muss auch gewährleistet sein.“ Priorität hätten zunächst die künftigen Absolventen.

Die Seifenspender in den Sanitärräumen sind frisch aufgefüllt, zusätzlich gibt es Hinweise zum richtigen Händewaschen. Quelle: Jana Brechlin

Freie Oberschule profitiert von weniger Schülern

„Wir haben zum Glück in unserer zehnten Klasse nur acht Schüler und dadurch schon die Möglichkeit, in einer kleinen Gruppe zu unterrichten“, sagte Tobias Leißner, Geschäftsführer der Evangelischen Werkschule Naundorf, bevor die Prüfungskandidaten, zu denen noch ein Hauptschüler aus der neunten zählt, am Mittwoch zurückkehrten.

Zum ersten Schultag nach der Zwangspause gehörte an der Oberschule in freier Trägerschaft eine Belehrung zu den Schutzvorkehrungen, die auch hier getroffen wurden. Für ausreichend Abstand war gesorgt, das Schulhaus entsprechend umgebaut, Plakate und Warnhinweise aufgehangen und Desinfektionsmittel bereitgestellt. „Wir haben uns um eine Warmwasserversorgung gekümmert im Klassenzimmer, um die Hände waschen zu können“, ergänzte Leißner.

16 Masken zur Erstausstattung

Die zuvor gemeldete Lehrer- und Schülerzahl hatte das Landesamt mit 16 Masken bedacht. „Da werden wir wohl nicht so sehr weit kommen. Aber wir haben auch so ein bisschen Vorrat, Toilettenpapier sowieso“, sagte er. Dass die Schule eher klein sei, sei in diesem Fall von Vorteil: So sei es einfacher, Toilettengänge so zu organisieren, ohne dass sich Personen begegneten.

Die kommenden knapp vier Wochen sollen nun auch hier gezielt die Abschlussprüfungen vorbereiten. Weshalb nicht in Stunden unterrichtet werde, sondern in fokussierten Themenblöcken – eine Art von Projekttagen.

Für die nächsten zwei Wochen gebe es daher einen neuen Stundenplan. „Was ab 4. Mai passiert, wissen wir nicht.“ Ob die neunte Klasse dann als die Klasse hinzustoße, die im nächsten Jahr ihren Abschluss mache, sei noch offen. „Wir haben das Problem, dass wir auch sehr, sehr spät erst Informationen kriegen.“

Digitales Lernen stößt an Grenzen auf dem Land

Für die Lehrer gehe die Arbeit jetzt an zwei Fronten weiter, neben dem Unterrichtsgeschehen widmen sie sich noch den Aufgaben, die die anderen Schüler wöchentlich zuhause bearbeiten, die verschickt und individuell korrigiert werden wollen.

Das digital zu organisieren sei ein Sprung ins kalte Wasser gewesen, „weil die digitale Infrastruktur auch in Elternhäusern in diesem ländlichen Raum ist höchst unterschiedlich.“Das gehe von keinem Internetanschluss oder -empfang über begrenztes Datenvolumen bis zu kaputten Scannern oder mehreren schulpflichtigen Kindern, die sich in die vorhandene Technik reinteilen müssen.

Oberschüler kehren auch in Mügeln zurück

„Im Großen und Ganzen läuft das“, berichtet Axel Boldt über seine Erfahrungen als Leiter der Mügelner Goetheschule. Vergleichen ließe sich das digitale Aufgabenerfüllen zwar nicht mit herkömmlichem Unterricht, aber der Stoff gerate nicht vollkommen ins Hintertreffen.

An seiner Schule kehrten am Mittwoch beide zehnte Klassen und die neunte Hauptschulklasse zurück. Auch für diese gab es eine Erstausstattung an Masken und Desinfektionsmitteln vom Landesamt und über die Stadt.

„Wir haben jetzt erst einmal einen recht einfachen Stundenplan“, auch hier orientiert er sich auf die Fächer der zuerst stattfindenden schriftlichen Prüfungen.

Offen: Wie geht es ab 4. Mai weiter?

Noch unklar sei, ob für diese vielleicht auch die Nachtermine genutzt werden können, dann würden sie erst im Juni stattfinden. Doch dazu warte auch er auf weitere Informationen, wie es ab dem 4. Mai weitergehe. Wahrscheinlich werde sich der Umfang dann erhöhen. „Wenn dann weitere Jahrgänge kommen, weiß ich noch nicht, wie es wird.“

Für die ersten Rückkehrer wurden die Klassenräume jetzt erst einmal so umgestaltet, dass dort immer nur zehn Schüler unterrichtet werden und die Räume möglichst weit auseinander liegen. Denn auf Masken kann auch hier nur am Platz verzichtet werden, im Schulhaus sind sie wie im Bus Pflicht. Abstände und ein Hygieneplan sollen das erleichtern, „weil vier Stunden mit einer Maske zu sitzen und vielleicht auch noch zu reden, wird schwierig“, schätzt Boldt.

Von Jana Brechlin und Manuel Niemann