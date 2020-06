Collm-Region: Damit das Ende der Schulzeit nicht zum Alptraum wird

Collm-Region

Ja, es ist eben doch alles anders. Auch wenn nach und nach die „Normalität“ wieder Einzug hält, müssen wir uns wohl oder übel damit abfinden, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis das Leben tatsächlich wieder in gewohnten Bahnen weiter gehen kann. Für diejenigen, die in diesem Jahr ihren Schulabschluss „feiern“, ist es natürlich alles andere als einfach. Denn eigentlich ist es ja ein Tag, den man mit seiner Familie verbringen möchte. Die Übergabe der Abschlusszeugnisse – das Ende der Schulzeit. Ein neues Kapitel im Leben steht bevor. Das alte wird geschlossen. Während das Thomas-Mann-Gymnasium mit dem Thomas-Münzer-Haus eine gute Lösung gefunden hat, bei der die Schüler beide Elternteile an der Zeugnisübergabe teilhaben lassen zu können, müssen die Schüler des Beruflichen Schulzentrums ganz auf ihre Verwandtschaft verzichten und den Festakt allein mit ihren Klassenkameraden genießen. Das ist schon schwer, denn einen solchen Augenblick kann man nicht so einfach noch einmal nachholen. Nichtsdestotrotz lässt es sich nicht ändern und die jungen Erwachsenen können nun in ihr neues Leben starten. Das sollte natürlich schon gefeiert werden. Das geht zur Not auch nach der offiziellen Zeugnisausgabe im familiären Rahmen, wenn anderes etwas liberale Richtlinien zur Geltung kommen.

Von Kristin Engel