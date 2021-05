Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: Der ökomenische Gottesdienst auf dem Liebschützberg zu Christi Himmelfahrt wird verlegt. In der Mügelner Markt-Apotheke gibt es nun Schnelltests. Und in Riesa haben Unbekannte Werkzeug gestohlen.