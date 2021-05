Collm-Region

Neben den großen Themen passieren in der Collm-Region auch viele kleine Dinge. Auch sie sind es wert, vermeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Kita und Horte öffnen am Mittwoch

Da der Landkreis Nordsachsen am Montag den fünften Werktag in Folge die Inzidenzschwelle von 165 unterschritten hat, ist die Öffnung von Kindertagesstätten und Horten wieder möglich. Wie Sozialamtsleiterin Ulrike Lösch mitteilt, werden die Einrichtungen der Stadt Oschatz wie folgt öffnen: Kita Zschöllauer Zwergenberg 7 bis 15.30 Uhr, Kita Am Holländer, Kita Kunterbunt, Kita Kinderwelt, Kita Spatzennest jeweils 7 bis 16 Uhr, Hort Collmblick 6 bis 16 Uhr, Hort Oschatzer Heringe und Hort Zum Grashüpfer jeweils 6 bis 17 Uhr. Aufgrund von Krankheitsausfällen werde es jedoch nicht möglich sein, schon vollumfänglich für alle Kinder eine Betreuung anzubieten. „Wir bitten deshalb um Verständnis, wenn in einzelnen Einrichtungen die Leiterinnen Eltern, die zu Hause sind, bitten, ihre Kinder erst ab Montag in die Einrichtung zu bringen“, so Lösch.

Abwasserverband nur eingeschränkt erreichbar

Der Verbandsverwaltung des Abwaserverbandes Untere Döllnitz ist vom 12. bis 14. Mai telefonisch nicht erreichbar. „Die Telefonanlage erhält ein Update. In dringenden Fällen senden Sie uns eine E-Mail an info@abwasserverband.org“, so Verbandssprecherin Ricarda Wohllebe. Der Bereitschaftsdienst ist bei Havarien am öffentlichen Kanalnetz unter der Rufnummer 0171 9218451 erreichbar.

Hospizdienst bietet Onlinekurs „Letzte Hilfe“ an

Einen Onlinekurs „Letzte Hilfe“ bietet der Ambulante Hospizdienst Oschatz am 27. Mai 2021 von 16 bis 20 Uhr an. Dieser Kurs richtet sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger, die ihnen Nahestehende am Ende des Lebens betreuen und begleiten. Der Kurs vermittelt Basiswissen, Orientierungen und einfache Handgriffe.Interessenten melden sich bitte bei den Koordinatorinnen unter der Nummer 0151-17153463 oder per Mail unter hospizdienst@dw-ot.de

Von lvz