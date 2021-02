Collm-Region

Ab dem ersten März kann es endlich wieder losgehen – zumindest für die Friseure! Nach wie vor gelten strenge Hygieneauflagen. Dennoch fiebern die Friseure in der Collm-Region der Öffnung entgegen. Und nicht nur sie – auch die Kunden können es kaum erwarten. Nach vielen Wochen Zwangspause soll das Haupthaar endlich wieder professionell hergerichtet werden.

Termine für erste Märzwoche vergeben

Im Friseursalon von Yvette Quosdorf ist der Ansturm groß. In der ersten Märzwoche sind bereits alle Termine vergeben. Und das, obwohl sie nun sogar von Montag bis Samstag, jeweils 9 bis 17 Uhr, arbeitet. Damit es nicht zu Andrang oder Wartezeiten kommt, nutzt sie ein Online-Bestellsystem. Außerdem arbeitet sie auf der 120 Quadratmeter großen Ladenfläche nur zu zweit mit ihrer Auszubildenden. Dadurch sei es kein Problem, die nötigen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Von den versprochenen Geldern für Friseursalons sei bis heute nichts bei ihr angekommen. „Man versucht sich nun selbst zu motivieren, indem man vor Ort im Laden ist, alles vorbereitet und Reservierungen annimmt“, erzählt Yvette Quosdorf. Viele ihrer Kunden hätten außerdem Wunschlisten mit Produkten, die sie zu Hause benutzen möchten.

Auch für ihre Auszubildende ist die Situation nicht leicht. Sie habe eben zuhause am Puppenkopf geübt und ihr danach Bilder geschickt, berichtet Yvette Quosdorf. „Es ist besser, den Auszubildenden regelmäßig über die Schulter zu schauen.“

Viele haben im Lockdown gleich selbst zur Schere gegriffen. Daher rechnet auch Yvette Quosdorf mit einigen, gescheiterten Selbstversuchen. „Ich frage dann immer: Was ist mit den Haaren in den letzten Wochen passiert? Man braucht dann auch oft länger beim Schneiden und Färben.“ Insgesamt ist sie optimistisch gestimmt. Dennoch bemerkt auch sie, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis der Friseuralltag zur Normalität zurückkehrt. Friseurtermine werden über ihre Website oder über die Telefonnummer 03435 9797551 entgegen genommen.

Diese Regeln gelten beim Friseur Abstandsregeln: Mindestens 1,5 Metern sind für die Kunden sowie Personal untereinander und die Arbeitsplätze zueinander einzuhalten. Desinfektion: Alle Personen müssen sich unmittelbar nach Betreten des Salons die Hände waschen oder desinfizieren. Maskenpflicht: Kunden und Friseure sind zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes verpflichtet. Nur mit Termin: Kunden müssen vorher einen Termin vereinbaren, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Haare waschen: Aufgrund der Hygienebedingungen ist kein Trockenschnitt erlaubt.

„Endlich hat man wieder das Gefühl, gebraucht zu werden“

„Wir werden überrannt mit Reservierungen“, berichtet auch Claudia Baumann, Inhaberin der Wermsdorfer Haarschneiderei. Die Öffnungszeiten sollen sich jedoch nicht verändern. Da sie laut Verordnung die Haare waschen muss, könnte es vereinzelt minimal teurer werden. Außerdem seien die Produktpreise für Shampoo und Farbe leicht gestiegen, berichtet sie. Ansonsten gelten in ihrem Salon die selben Abstands- und Hygieneregeln wie bereits nach dem ersten Lockdown. Claudia Baumann blickt sehr positiv auf den ersten März. „Endlich hat man wieder das Gefühl, gebraucht zu werden“, bemerkt sie. „Auch die Kunden sind sehr dankbar und verständnisvoll.“ Terminbuchungen erfolgen über die Telefonnummer 034364 881460.

Dennoch: Sorge und Unsicherheit in der Branche

Auch in der „Zottelschmiede“ von Anke Klammt steht das Telefon kaum noch still. Da sie den Friseursalon in Oschatz schon seit vielen Jahren selbstständig führt, ist eine 50-Stunden-Woche für sie die Regel. „Es ist Fluch und Segen zugleich“, berichtet sie. Immerhin müsse sie sich keine Sorgen um Angestellte machen. Ab der Öffnung will sie vor allem Rücklagen für ihren Salon bilden. Denn nach wie vor herrscht große Unsicherheit in der Branche. „Es fühlt sich nicht gut an, wenn andere Läden und Händler nicht öffnen dürfen“, gibt sie zu bedenken. „Ich fange mit einem lachenden und einem weinenden Auge wieder an.“

Außerdem beschäftigt Anke Klammt die Frage nach den Schnelltests. Laut der Website des Freistaats Sachsen sollen wöchentliche Testungen der Mitarbeiter erfolgen. Wie das umgesetzt und finanziert werden soll, ist jedoch noch nicht bekannt.

Reservierungen nimmt Anke Klammt unter der Nummer 03435 621402 entgegen.

Von Yvonne Schmidt