Collm-Region

Selbst Hochzeiten laufen in der Corona-Zeit anders: Es gelten Abstandsregeln, Mund-Nasen-Schutz und eine Personenobergrenze. Trotzdem gibt es einige, die sich in der Pandemie „trauen“. Ist da überhaupt Platz für Romantik?

Es ist der 16. Januar, als Mandy und Danny Kaschel aus Limbach sich das Ja-Wort geben – mitten in einer Pandemie. „Wir haben es ganz spontan im November entschieden“, erzählt Mandy Kaschel. „Der 16. Januar war der einzig freie Termin.“ Im November hätten sie bereits gemerkt, dass sich die Infektionslage wieder zuspitzt. Sie seien vom schlechtesten ausgegangen, um eben nicht enttäuscht zu werden. Die Hochzeit zu verschieben sei für die beiden jedoch keine Option gewesen. „Man weiß sowieso nicht, wann es wieder geht. Wir haben gesagt: Egal was kommt – wir wollen es jetzt in Sack und Tüten haben.“

Coronakonform heiraten Bei den Trauungen orientieren sich die Standesämter an der sächsischen Corona-Schutzverordnung sowie den festgelegten Verordnungen des Landkreises Nordsachsen. Bis zu 10 Personen können aktuell an den Trauungen teilnehmen. Die Gäste müssen den Mindestabstand einhalten sowie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das Brautpaar jedoch benötigt zumindest am Platz keine Maske. Auch ein Kuss ist erlaubt.

Trend zu schlichten Brautkleidern

Die Zeit für die Vorbereitungen war knapp. „Ich habe dann noch schnell ein Brautkleid und die Ringe geholt – das hat wirklich alles gut geklappt“, berichtet sie. Ein schlichtes Kleid sollte es sein. So sei auch der generelle Trend für Brautkleider in Corona-Zeiten, erzählt Ines Schurig von der Vitalio Brautmode in Oschatz. Auch das Budget sei bei den meisten geringer als üblich. „Das liegt an der großen Planungsunsicherheit“, erklärt Ines Schurig. Aufgrund des Lockdowns kann sie aktuell nur Online-Beratungen anbieten. Und wie viele andere Einzelhändler hat auch sie mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen. „Die Hochzeitsmessen fallen aus, dadurch können sich die Bräute weniger informieren“, erzählt Ines Schurig. Viele würden ihre Hochzeiten auch auf den Sommer verschieben.

„Die Freude ist einfach nicht so groß wie sonst“

Unter Corona leiden auch Fotografen wie Steffen Bahnemann aus Oschatz, der vor allem Hochzeiten begleitet. Für ihn war das vergangene Jahr ein Auf und Ab. Während zu Beginn der Pandemie sehr viele Hochzeiten verschoben wurden, war die Sommersaison fast wieder normal. Das Problem sei nun vor allem die Ungewissheit und die fehlende Planungssicherheit. Auch für den Fotografen sind die Möglichkeiten bei der Trauung eingeschränkt. „Die Freude ist einfach nicht so groß wie sonst“, fügt er hinzu. Anja Fuchs hingegen, die Mandy und Danny Kaschel bei ihrer Trauung fotografiert hat, findet nicht, dass die Stimmung unter den Corona-Regeln leide. „In so einem Moment vergisst man das“, bemerkt sie.

Als Location wählten Danny und Mandy Kaschel das Kloster Marienthal Sornzig, welches eine besondere, familiäre Bedeutung für sie hat. Nicht nur Mandys Großvater habe dort gelebt, auch sie und ihr Vater seien dort aufgewachsen.

An der Hochzeit konnten lediglich zehn Personen teilnehmen. Dadurch begrenzte es sich auf den engsten Familienkreis. Die Freunde des Paares hätten jedoch Verständnis gehabt, erzählt Mandy Kaschel. „Wir haben gesagt: Wir holen das nach, sobald es wieder geht!“ Dennoch waren die Einschränkungen bei der Trauung zu spüren. „Es war schon ein komisches Gefühl“, bemerkte die Limbacherin, als ihre Freunde ihr nach der Hochzeit gratulieren wollten. „Das ging eben nur auf Distanz“.

Kaum weniger Trauungen im vergangenen Jahr

Für die Trauung war der Standesbeamte aus Mügeln, Hannes Streubel, zuständig. Er berichtet, dass im vergangenen Jahr 19 Trauungen bei ihm stattgefunden haben. Zum Vergleich: In einem „normalen“ Jahr sind es etwa 20 bis 25. „Manche mussten eben wegen Corona absagen. Dafür werden dieses Jahr aber viele nachgeholt“, vermutet er. Normalerweise werden Termine für Eheschließungen maximal sechs Monate im Voraus vereinbart. Durch Corona wurde diese Regel im Landkreis Nordsachsen gelockert, so Hannes Streubel. Für diesen Sommer habe er bereits viele Anfragen – genug Kapazitäten gebe es dennoch. Im Standesamt Wermsdorf habe es so viele Hochzeiten wie sonst auch gegeben, berichtet Susann Härtel. Trotz der Hygienemaßnahmen und der Personengrenze sei bei den Trauungen eine romantische Stimmung aufgekommen. Auch die Locations im alten Jagdschloss und auf dem Schloss Hubertusburg könnten wie üblich dafür genutzt werden.

Das Standesamt Oschatz berichtet von einer geringen Abnahme der Eheschließungen: Statt 98 wie im Jahr 2019, haben sich im vergangenen Jahr nur 85 Paare das Ja-Wort gegeben. Für 2021 gebe es bisher deutlich weniger Anmeldungen, so Pressesprecherin Anja Seidel. Die Trauung falle durch Corona zwar schon anders aus, mit einer kürzeren Traurede und ohne eine persönliche Gratulation. Maßgebend für eine romantische Stimmung sei aber die persönliche Einstellung.

„Es war eine familiäre, kleine und tolle Hochzeit“

Mandy Kaschel zumindest ist froh, dass sie und Danny sich trotz Corona getraut haben. „Es war eine familiäre, kleine und tolle Hochzeit“, bemerkt sie zufrieden. Das gefalle ihr sowieso viel besser, als eine große Veranstaltung. Das Brautpaar ist dankbar für die zahlreichen Glückwünsche, Überraschungen und Geschenke. „Hätten wir nicht so eine liebe Familie, so gute Freunde, so nette Verwandte, so tolle Arbeitskollegen und liebe Nachbarn, dann hätten wir auch nie eine so schöne Hochzeit erleben können.“

Von Yvonne Schmidt