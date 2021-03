Collm-Region: Illegalen Müll online melden

Collm-Region

Die Verunreinigung von öffentlichen Plätzen und die illegale Müllablagerung sorgen auch in der Collm-Region für großen Unmut. Von Hundekot bis hin zu Graffiti – es hapert an so manchen Ecken an Sauberkeit. Doch wie kann man beim Fund richtig reagieren? Eine gute Lösung bietet die Abfall-App des Landkreises.

Terminerinnerung per Handy

„Wichtigste Aufgabe der App ist es, die Nutzer an die Entsorgungstermine der Abfallbehälter oder an die Sperrmülltermine zu erinnern“, erklärt Dr. Eckhard Rexroth vom Bau- und Umweltdezernat. „Dazu lässt sich einstellen, wann man wie und wie oft erinnert werden möchte.“ Dabei lassen sich außerdem mehrere Standorte auswählen.

Unter „Infos & News“ erhält der Nutzer Informationen zur Abfallwirtschaft oder auch zur Aufteilung der Entsorgungsgebiete im Landkreis mit den jeweiligen Ansprechpartnern. Um immer up-to-date zu bleiben, ist auch der Empfang von Push-Nachrichten auf das Handy möglich. „Weiterhin gibt es ein „Abfall-ABC“ sowie unter „Entsorgungsstandorte“ eine Übersicht der Wertstoffhöfe, Glascontainerstandorte sowie der Ausgabestellen der Gelben Säcke – als Liste oder als Kartenansicht“, fügt Dr. Eckhard Rexroth hinzu. Zu den Wertstoffhöfen seien stets die aktuellen Öffnungszeiten hinterlegt.

Die Abfall-App bietet verschiedene Funktionen für den Nutzer. Quelle: privat

Der Mängelmelder

Hier kann man aus verschiedenen Kategorien auswählen, um das Problem entweder zu beschreiben oder ein Thema auszuwählen, wie zum Beispiel „Tonne nicht geleert“ oder „Tonne defekt“. Besonders interessant: Der Mängelmelder bietet auch die Möglichkeit, eine „wilde Müllablagerung“ zu melden und sogar ein Foto dazu hochzuladen. Voraussetzung ist, dass die mobilen Daten eingeschaltet sind und dem Handy erlaubt wird, den aktuellen Standort zu verwenden. So werden die GPS-Koordinaten übertragen und der Müll kann in der Landschaft auch wiedergefunden werden.

Mit der App können wilde Müllablagerungen gemeldet werden. Quelle: privat

„Einfälle statt Abfälle“

Den Punkt „Einfälle statt Abfälle – Möglichkeiten zur Wiederverwendung von Abfällen“ findet man unter „Entsorgungsstandorte“. Hier sollen unter anderem Unternehmen, Vereine, Institutionen und karitative Einrichtungen aufgelistet werden, die noch gebrauchsfähigen Dingen, wie Möbel, Kleidung, Lebensmittel oder Elektrogeräten ein zweites Leben geben.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Leider war die Resonanz auf den ersten Aufruf noch sehr gering, da die Corona-Pandemie derzeit viele Aktivitäten ausbremst“, bemerkt Dr. Eckhard Rexroth. „Wenn wieder Normalität einzieht, wird der Landkreis auch aktiv auf die entsprechenden Anbieter zugehen.“

Die Applikation kann auf jedem Smartphone und Tablet mit den Betriebssystemen iOS oder Android heruntergeladen werden.

Von Yvonne Schmidt