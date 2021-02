Collm-Region: Nach erstem Frühlingshoch droht nun Abkühlung

Collm-Region

Ausgestaubt, es folgt Langeweile: Zumindest für den Oschatzer Sebastian Schuffenhauer, der mit ein paar Mitstreitern für die Facebook-Seite „Unwetteralarm Sachsen“ das Wetter in der Region beobachtet. „Es ist kein Sturm in Sicht, keine extreme Hitze, es ist jetzt auch keine extreme Kälte in Sicht“, sagt er.

Deutliche Abkühlung ab Freitag

Was für die Hobbymeteorologen erst einmal mäßig spannend klingt, dürften für Otto-Normal-Wetterkundinnen und -kunden keine so schlechten Nachrichten sein. Auch wenn es mit dem hochfrühlingshaften Temperaturen erst einmal vorbei sein wird, verrät Sebastian Schuffenhauer.

„Die letzten drei Tage war ja Bombenwetter mit 19 bis 20 Grad, aber ab morgen kommt ein kleines Tief reingezogen, das etwas kältere Luft bringt“, prognostiziert er. Die Temperaturen werden dadurch ab Sonnabend bis Montag sich auf zehn Grad Celsius abkühlen.

Wälder sind weiterhin sehr trocken

„Nächste Woche sieht es nicht anders aus: Da schwanken die Temperaturen zwischen acht und 15 Grad, mehr wird’s dann auf keinen Fall“, sagt er. Mit dem kleinen Tief am Wochenende winke zudem die Chance auf etwas Regen. „Was die Waldbrandgefahr wieder senken wird – Waldbrandgefahrenstufe 3 ist für Februar doch schon ziemlich hoch.“

Zur Um- und Vorsicht appellieren die Hobbymeteorologen derzeit auf ihrer Seite, damit aus Achtlosigkeit aus einer Zigarettenkippe kein Gras- oder Waldbrand wird. Zwar habe sich die Natur durch den abtauenden Schnee etwas erholen können, aber der Niederschlag habe nicht ausgereicht, um den Grundwasserspiegel nach drei relativ trockenen Jahren wieder auszugleichen.

Ab nächster Woche, sagt Schuffenhauer, bleibe es dann jedoch schön, weil die Region dann wieder unter Hochdruck-Einfluss stehe. Selbst, wenn wie voraussichtlich in der Nacht zum Mittwoch die Temperaturen kurz noch einmal unter null Grad sinken, sei es für den eigentlichen Wintermonat März immer noch zu warm.

Saharasand sagt vorerst Ade

Nicht nur der Hochfrühling hatte ein kurzes Gastspiel, auch mit dem Saharastaub, der erst dem Schnee, und dann dem Sonnenaufgang einen rötlichen Farbtouch verpasste, ist es erst einmal vorbei: „Der Saharastaub wird kommende Nacht ausgewaschen aus der Troposphäre, weil Niederschlag aufkommt“, sagt Sebastian Balders, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst für den Freitag voraus.

Das liege an der Kaltfront, die Sachsen in dieser Nacht überquert habe. Leichter bis mäßiger Regen werde am Ausgang der Nacht einsetzen und über den heutigen Tag andauern.

Die „Sahara-Sonne“, wie hier über Mügeln, ist erst einmal nicht mehr zu sehen. Der dafür verantwortliche Staub und Sand wird durch den kommenden Niederschlag ausgewaschen. Quelle: Sven Bartsch

Temperaturen immer noch recht mild

Balders bestätigt, dass die Spitzentemperaturen damit erst einmal vorbei sind: Obwohl es mit sieben Grad etwa am Sonnabend, für die Jahreszeit immer noch zu mild sei.

Um die ein, zwei Grad seien ansonsten der normale Mittelwert Ende Februar. „Das Wochenende bleibt trocken, ein paar mehr Wolken als die letzten Tage werden zu sehen sein, und um die 8, 9 Grad“, ist auch seine Prognose.

Je nachdem, ob die Wolkendecke in der Nacht aufreiße, müsse in der kommenden Woche dann vereinzelt mit Frost gerechnet werden, während die Temperaturen um die zehn Grad am Tag sinken.

Von Manuel Niemann