Matthias Espig (60) ist eigentlich ein gelernter Maurer aus Mügeln. Im Jahr 2009 gründete er schließlich die „Partnersuche - leicht gemacht“. Mit seinem Angebot konnte er bereits 113 Paare vereinen. Normalerweise findet jeden Sonnabend ein Single-Treff in Mügeln statt. In der Regel treffen sich dann zwischen 10 und 20 Leuten, um in gemütlicher Runde zu essen, zu tanzen oder sich einfach ungezwungen kennen zu lernen. Zu besonderen Anlässen wird den Singles auch etwas mehr geboten, zum Beispiel eine Kutschfahrt oder ein gemeinsamer Grillabend.