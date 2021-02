Collm-Region: Schnelltests bald in Apotheken?

Collm-Region

Gesundheitsminister Jens Spahn will die nationale Teststrategie erweitern: Ab dem 1. März soll jedem Bürger und jeder Bürgerin ein kostenloser Antigen-Schnelltest angeboten werden. Die Tests sollen unter anderem in Apotheken von geschultem Personal durchgeführt werden. Die OAZ hat nachgefragt, was die Apotheker davon halten und wo das in der Collm-Region möglich ist.

Fehlende Infos

In der Schwanen-Apotheke Wermsdorf wurde es bisher so gehandhabt, dass Patienten die Tests dort abgeholt haben und die Hausärzte die Testung durchgeführt haben. Inhaberin Dr. Bettina Zosel ist sich noch nicht sicher, ob ab März auch in ihrer Apotheke getestet wird. Ihr würden noch detaillierte Informationen über die Durchführung sowie die Finanzierung fehlen. Zwar halte sie es für sinnvoll, Schnelltests flächendeckend anzubieten, jedoch eher als „Laientests“ für zu Hause. „Das Problem bei den Schnelltests für Laien sei jedoch, dass nicht klar ist, wie mit dem Ergebnis umgegangen wird. „Theoretisch kann eben ein positives Ergebnis verschwiegen und nicht an das Gesundheitsamt gemeldet werden“, gibt sie zu bedenken. „Man bräuchte zu dem Verkauf eine beratende Stelle.“

Nur mit Terminvergabe

Dr. Bettina Zosel wurde zwar zur Durchführung der Antigen-Schnelltests weitergebildet, sieht die Durchführung in der Apotheke aber dennoch kritisch: „Es ist ein höherer Personalaufwand – das würde nur mit vorheriger Terminvergabe gehen.“ Räumlich wäre es in der Schwanenapotheke möglich, denn sie besitzen einen separaten Seminarraum.

Aber wie soll sonst großflächig getestet werden? „Ich denke an mobile Testzentren, die an verschiedenen Stellen testen, zum Beispiel auch vor dem Supermarkt. Damit man auch Leute erwischt, die sich gesund fühlen oder sich gar nicht damit auseinandersetzen. Anders als die Personen, die schon in die Apotheke kommen oder zum Arzt gehen.“

Zu den Antigen-Schnelltests Die Antigen-Schnelltests sollen zunächst von geschultem Personal, wie etwa in Apotheken, durchgeführt werden. Laut der sächsischen Landesapothekerkammer bieten derzeit ca. 10 % der sächsischen Apotheken Antigentests in ihren Betriebsräumen oder in extra eingerichteten Testzentren an. Da umfangreiche Arbeitsschutzmaßnahmen vorgeschrieben sind (räumliche und personelle Anforderungen) bleibt diese Dienstleistung der Apotheken freiwillig. Ein Test in der Apotheke ist auch nur für diejenigen vorgesehen, die keine Krankheitssymptome zeigen. Patienten mit Symptomen müssen sich direkt an einen Arzt wenden.Die Kosten für die Tests werden vom Bund übernommen. Auch Laien-Selbsttests sollen nach ihrer bald erwarteten Zulassung durch das BfArM gegen eine geringe Eigenbeteiligung zugänglich sein. Das Bundesgesundheitsministerium stehe dazu in Verhandlungen mit verschiedenen Herstellern. Rein rechtlich dürfen Selbsttests schon an Laien verkauft werden, nur gibt es sie bislang noch nicht auf dem Markt. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) rechnet mit den ersten Sonderzulassungen der Tests Anfang März. Antigen-Tests sind geeignet, eine hohe Virenlast nachzuweisen, sie gelten allerdings als weniger genau als die üblicherweise genutzten PCR-Tests. Laut Robert-Koch-Institut muss ein positives Ergebnis eines Schnelltests mit einem PCR-Test bestätigt werden.

In Mügeln wird getestet

Anders sieht es bei der Markt Apotheke in Mügeln aus. „Wir haben bereits an Schulen getestet und werden auch noch im Kindergarten testen“, berichtet Inhaberin Anette Krause. Der Durchführung der Antigen-Schnelltests in der Apotheke stehe bei ihr nichts im Weg. „Wir haben die Räumlichkeiten sowie geschultes Personal“, erzählt sie. Auch die Stadtverwaltung sei bereits informiert worden. Bei der Bestellung der Tests gebe es bisher keine Probleme, die Kapazitäten seien ausreichend. „Ich denke es ist die richtige Entscheidung. Die Menschen haben hier weniger Hemmungen als in einer Arztpraxis“, fügt Anette Krause hinzu.

Hohe Ansprüche an Apotheken

In Dahlen wurden die Antigen-Schnelltests bisher nur von den Ärzten durchgeführt. Und das würde auch erstmal weiterhin so bleiben, berichtet Katrin Beck von der Löwen-Apotheke in Dahlen. Zwar sei eine Person für die Testung in der Apotheke geschult – das Problem sei jedoch der fehlende Raum. „Es ist generell schwierig. Man muss sich zum Beispiel bei der Landesdirektion anmelden und benötigt Schutzausrüstung“, erklärt Beck.

In der Apotheke am Oschatzer Altmarkt fehlen für die Testung die Räumlichkeiten, wie uns auf Nachfrage mitgeteilt wurde. Ähnlich ist es auch in der Apotheke am Marktkauf.

In der Löwenapotheke gibt es auch noch keine finale Entscheidung. Denn Zweifel bestehen vor allem an der Finanzierung der Schnelltests.

Von Yvonne Schmidt