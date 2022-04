Collm-Region: „Talent 2“ wird ab 2026 nicht mehr zwischen Dresden und Leipzig fahren

Dahlen

Als am 7. Oktober 2009 in Riesa der neue Verkehrsvertrag für die Bahnstrecke Leipzig-Riesa-Dresden unterzeichnet wurde, machte der Name „Talent 2“ die Runde. Der Triebwagen sollte ab 2011 die bisher eingesetzten lokbespannten Doppelstockzüge ersetzen.

Es kam zunächst anders. Wegen Lieferschwierigkeiten des Herstellers, Einsprüchen bei der Abnahme der Fahrzeuge und Verzögerungen im Zulassungsverfahren des Talent 2 musste die DB Regio Südost, die die Ausschreibung um den neuen Verkehrsvertrag gewonnen hatte, bei der Güterverkehrstochter der Deutschen Bahn Lokomotiven ausleihen. Mit diesen Exemplaren, die leistungsstärker als die bisher genutzten waren, konnten die Doppelstockzüge in der laut Verkehrsvertrag zugesicherten kürzeren Zeit zwischen den sächsischen Metropolen pendeln.

Zur Galerie Zwischen Leipzig und Dresden werden ab 2016 keine Talent mehr fahren

Talent 2 verkürzte Reisezeit

Tatsächlich kam das Ende der Doppelstockzüge auf dieser Strecke erst im September 2012. Die Doppelstockzüge waren jedoch nie ganz von der Strecke verschwunden. Einerseits stehen Sie als Reserve parat. Andererseits sind sie immer dann im Einsatz, wenn der Zug zwischen April und Oktober von Leipzig über Dresden hinaus am Sonnabendmorgen bis Schöna fährt.

Dank der höheren Maximalgeschwindigkeit des „Talent 2“ von 160 Kilometern pro Stunde statt vorher 120 km/h verkürzte sich die Reisezeit und es wurden nur noch vier statt zuvor fünf Zugpaare benötigt, um den Stundentakt zwischen Dresden und Leipzig zu gewährleisten.

Flexibilität des Fuhrparks

Besonders hervorgehoben wurde jedoch die Flexibilität des neuen Fahrzeugparks. Er bestand aus je vier drei- und fünfteiligen Einheiten, die einzeln oder als Achtteiler gekuppelt eingesetzt werden konnten. Das führte allerdings in den folgenden Jahren bei manchmal sehr sparsamem Einsatz zu zu geringen Kapazitäten und massiver Kritik der Fahrgäste.

Einige andere „Kinderkrankheiten“ wurden in den ersten beiden Einsatzjahren abgestellt. So verschwanden die zunächst in den Türbereichen eingebauten Klappsitze schnell wieder. Umgebaut wurden auch die Papierkörbe, die die Beinfreiheit an den Fensterplätzen erheblich eingeschränkt hatten.

Gefühlte Enge im Talent 2

Nach Angaben von Peter Kreher, Leiter Finanzen/Controlling beim Verkehrsverbund Oberelbe (VVO), wird derzeit für rund die Hälfte der täglich 40 Fahrten des „Saxonia-Express“ ein Fünf- oder Dreiteiler separat eingesetzt. Letztere verkehren demnach besonders in „den Nebenverkehrszeiten beziehungsweise in den späten Abendstunden“. Die Traktionen aus Drei- und Fünfteiler verfügen heute über eine Kapazität von 473 Sitzplätzen. „Aufgrund der Lehnenneigung und der engen Sitzabstände sowie der teilweisen 3+2-Bestuhlung werden die ‚Talent 2‘ jedoch als sehr eng wahrgenommen“, erläutert Peter Kreher.

Das soll sich ab 2026 ändern. Der VVO und der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) haben Anfang Februar die Neuausschreibung des „Saxonia-Express“ sowie der Strecken von Dresden nach Cottbus, Hoyerswerda und Elsterwerda als „Elektronetz Oberelbe“ gestartet. Die Bahngesellschaften haben bis Juli Zeit, ihre Angebote für die jährlich knapp vier Millionen Zugkilometer einzureichen. Der neue Vertrag tritt, nachdem der 2009 abgeschlossene um fünf Jahre verlängert worden war, 2026 in Kraft.

Aus für Talent 2

Dann wird der „Talent 2“ nicht mehr fahren. „Für den RE 50 sind im Vergabeverfahren E-Netz Oberelbe sowohl Lok-Wagen-Züge mit Doppelstockwagen als auch Triebzüge, welche überwiegend aus Doppelstockeinheiten bestehen, zugelassen“, erläutert Peter Kreher. Es sind mindestens 475 Sitzplätzen einschließlich der Klappsitze und der Sitze für Begleitpersonen von Rollstuhlfahrern gefordert.

Hinzu kämen mindestens vier Rollstuhlstellplätze, Anlehnplätze sowie 48 Fahrradstellplätze. Es werde künftig ein einheitlicher Fahrzeugtyp eingesetzt, der über den gesamten Tagesverlauf mit voller Kapazität fährt. Die Anforderungen an Kniefreiheit und Sitzabstände seien schärfer geworden. Die für das Abstellen der Fahrräder genutzten Mehrzweckbereiche sollen von den Rollstuhlstellplätzen getrennt werden.

Erhöhtes Verkehrsangebot

Im Zusammenhang mit der Ausschreibung ist auch von einem erhöhten Verkehrsangebot die Rede. Die Strecke Elsterwerda-Dresden soll dann stündlich verkehren und somit zur S-Bahn aufgewertet werden. Optional ist zudem ein breiteres Angebot zwischen Dresden und Riesa geplant, das jedoch noch unter Finanzierungsvorbehalt steht. Diese neue S-Bahn S 5 würde dann in den Hauptverkehrszeiten den Fahrplan zwischen den beiden Städten sowie auf der Achse Dresden – Cossebaude – Coswig auf 30 Minuten verdichten.

Derzeit ist die Kapazität der Strecke jedoch begrenzt, da aufgrund der Ertüchtigung der Gleisanlagen zwischen Zeithain und Leckwitz nur eingleisiger Zugbetrieb möglich ist. Diese Bauarbeiten sollen bis 2026 beendet sein. Allerdings steht dann noch der Ausbau des Bahnhofs Riesa und des Zeithainer Bogendreiecks an, der ab 2028 erfolgen soll.

Von Axel Kaminski