Collm-Region: Wann öffnen die Museen in der Umgebung wieder?

Collm-Region

Mehr als zwei Monate waren die Museen, wie alle anderen Kultureinrichtungen, geschlossen. Die seit Montag gültige sächsische Corona-Schutz-Verordnung lässt bei Inzidenzen zwischen 50 und 100 Museumsbesuche zu, allerdings nur nach Terminvereinbarung.

Demnach wäre in der Collm-Region zunächst keine Öffnung möglich, aber bei sinkender Tendenz gäbe es eine Perspektive.

Winterpause für Feuerwehrhistorische Ausstellung in Schmannewitz endet frühestens Ostern

„Ich weiß nicht, ob das mit der vorherigen Terminvereinbarung und dem Erfassen der Daten der Besucher hier praktikabel ist“, schildert Hans-Jürgen Ebert, der in der Feuerwehrhistorischen Ausstellung in Schmannewitz die Regie führt, seine Zweifel. Ebenso ungewiss ist, ob potenzielle Besucher vorher tatsächlich anrufen würden.

Er plane ohnehin, die Winterpause in der Ausstellung erst zu Ostern zu beenden. Bis dahin sei noch einiges umzuräumen. An der neuesten Errungenschaft, einem von der AG Feuerwehrhistorik Riesa nach Schmannewitz umgesetzten Löschfahrzeug auf Basis eines S 4000 seien noch ein paar Handgriffe zu erledigen.

Das Bäuerliche Museum in Schmannewitz hofft auf einen traditionellen Jahresauftakt – und plant, wie jedes Jahr am Ostersonntag zu öffnen. Quelle: Bärbel Schumann (Archiv)

Schmannewitzer Verschönerungsverein hofft auf Museumsauftakt zu Ostern

Traditionell ist im Bäuerlichen Museum in Schmannewitz am Ostersonntag Saisoneröffnung. „Da es an diesem Tag keine großen Aktionen wie zum Brotbacken oder beim Erntefest gibt, werden wir wohl am Termin eröffnen“, gibt sich Gudrun Dietze vom Verschönerungsverein 1882 Schmannewitz optimistisch.

Zumindest, wenn keine neuen Auflagen hinzu kämen. Natürlich müsse man sich an die aus dem Vorjahr bekannten Regeln halten, also Maske tragen, Abstand halten und Hände desinfizieren.

Aber im Alltag, abseits der Feste, sei das kein Problem. Möglicherweise könne man schon vorher, ab dem 15. März, wieder angemeldete Gruppen durch den Dreiseitenhof zu führen. Die Dokumentation dazu zu führen, sei realisierbar. An den Nachmittagen nach Ostern würde das Museum dann jeweils sonnabends und sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet sein.

Jankes Ideen sind nicht nur als Modelle oder Originalzeichnungen zu bewundern, auch auf dem Fußboden – voraussichtlich ab Ostern. Quelle: Axel Kaminski

Janke-Ausstellung in Wermsdorf mit extralangen Öffnungszeiten zu Ostern

Die Ausstellung über Karl Hans Janke, im Haus 21 des Wermsdorfer Hubertusburg-Geländes, soll ab Ostern geöffnet sein. „Wir wollen gerne wieder loslegen und bereiten alles dafür vor“, kündigt Thomas Schneider vom Verein Rosengarten, der die Schau betreibt, an.

Dazu gehören auch Hygieneauflagen und Maßnahmen zur Kontaktverfolgung. Ein neuer Kurator sei bereits dabei, die Ausstellung etwas umzugestalten – so lohne sich ein Besuch auch für all jene, die schon einmal die Zeichnungen, Modelle und Schriften das langjährigen Psychiatriepatienten Karl Hans Janke besichtigt haben, dem Ärzte zu seiner Zeit „wahnhaftes Erfinden“ bescheinigt hatten.

Zu den Osterfeiertagen wolle man mit extra langen Öffnungszeiten starten: von Freitag bis Montag, jeweils 10 bis 18 Uhr.

Geoportal Mügeln: Öffnung nur vorsichtig geplant

„Erst wenn die Werte stabil im entsprechenden Bereich sind, können wir über eine Öffnung nachdenken“, sagt Kerstin Helbig, wie die Öffnungsperspektive für das Mügelner Geoportal derzeit ist. „Ich gehe davon aus, dass ich frühestens im April die Türen wieder vorsichtig öffne.“ Es sei zwar lautstark von Öffnungen getönt worden, aber das betreffe Nordsachsen wegen der Zahlen ja noch nicht.

Fraglich sei auch, ob bei mittlerer Infektionszahl mit Terminvergabe und eingeschränkten Kontakten jemand komme. Am 23. März werde die Wanderausstellung „Sachsen hebt seine Schätze“ daher voraussichtlich wieder abgebaut, ohne dass sie seit November auch nur ein Besucher sehen konnte. Allerdings könnte es sein, dass sie im Frühjahr 2022 zurückkehren werde.

Die geplante Ausstellung mit Aufnahmen von des Mügelner Fotografen Gottfried Münch kann vorerst nicht stattfinden. Quelle: Manuel Niemann

Heimatmuseum Mügeln: Corona und Sanierungsmaßnahmen sorgen für Verzögerung

Im Planungsmodus befinden sich derzeit auch einige Ausstellungen, die im Heimatmuseum in der Alten Mädchenschule zu sehen sein sollten.

Auch diese werden erst einmal warten müssen, das könnte in dem Fall nicht allein an der Pandemie liegen: „Die Bahnausstellung haben wir soweit fertig, aber mit dem Seniorenstübel wird es erst einmal noch nichts, weil dorthin wegen der Schulsanierung erst einmal eine Klasse von der Goetheschule ausgelagert werden könnte“, sagt Museumsleiter Andreas Lobe auf Nachfrage.

Für die weiter geplanten Ausstellungen wie über den Mügelner Fotografen Gottfried Münch werde es da bis zu den Sommerferien wohl keinen Platz geben.

Wie der Bau in der Oberschule weitergehe, werde erst am Freitag besprochen, sagt Bürgermeister Johannes Ecke dazu auf Nachfrage. Das Museum sei nur nebenbei genannt, aber vorerst sei es nicht der Plan, auf dessen Räumlichkeiten auszuweichen.

Riesaer Stadtmuseum zeigt Ötzi ab 16. März

Das Stadtmuseum in Riesa will die Möglichkeiten, die die Verordnungen bieten, ausnutzen. Im Nachbarlandkreis lag die Inzidenz am Montag bei 82, so dass die Sammlungen zur Stadtgeschichte ab dem 16. März nach Terminbuchung ebenso zu sehen sein sollen, wie die Sonderausstellung zu Ötzi, dem Mann aus dem Eis und zum Wirken der Treuhandanstalt.

Von Axel Kaminski, Jana Brechlin und Manuel Niemann